Зірка серіалу "Обіцянка Богу" вперше стала мамою: зворушливе відео

Українська актриса Світлана Гордієнко, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, актором та воїном ЗСУ Максимом Девізоровим , поділилася у мережі радісною новиною - вона вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пост у Instagram артистки.

Знаменитість, яка полюбилася українському глядачеві після серіалу "Обіцянка Богу", розповіла про свої відчуття під час вагітності. Публікацію вона доповнила зворушливим відео, в якому вона показалася на різних термінах, а наприкінці - з малюком на руках. Свого сина вона назвала Іосіфом.

"Постійно згадую свій ні на що не схожий період. Бог подарував жінці можливість відчувати те, що Він відчуває до нас. Створити людину і любити її безмежно. Дійсно безумовно. Це найчистіше і найсвітліше почуття", - підписала Гордієнко ролик.

Світлана Гордієнко (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Також акторка поділилася своїми спогадами, як не могла до 14 тижня вагітності зрозуміти, що саме з нею відбувається. Вона багато часу проводила за роботою - була на зйомках - і часом їй здавалося, що це жарт. Ніщо не нагадувало їй про цікаве становище, крім затримки.

Але все змінилося на 15 тижні, коли Світлана відчула перші поштовхи малюка.

"На 15 тижні відчула перший поштовх, і з того дня у мене з'явилася найцікавіша розвага. Спілкуватися з Іосіфом через живіт. Могла провести години за цією справою", - згадала актриса найтрепетніші моменти вагітності.

Коли саме народилося маля, актриса не уточнила. Але, судячи з кадрів наприкінці відео, сину Гордієнко вже приблизно місяць.

Останнім часом знаменитість живе за кордоном - в Англії. Вона також не розповіла, хто батько її первістка.

Акторка не часто ділиться особистим у соцмережах (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Нагадаємо, в 2022 році Світлана Гордієнко вийшла заміж за актора Максима Девізорова, який поповнив лави ЗСУ. Заради весілля його відпустили зі служби на Донеччині всього на добу.

Актриса з екс-чоловіком (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Однак потім знаменитість перестала згадувати про чоловіка у своєму блозі. І лише місяць тому розповіла, що вони давно не разом. Гордієнко довго не розповідала про це, вважаючи це недоречним.

Девізорів та Гордієнко на весіллі(фото: instagram.com/devizorov)