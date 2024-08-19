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Звезда сериала "Обіцянка Богу" впервые стала мамой: трогательное видео

Понедельник 19 августа 2024 14:01
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Звезда сериала "Обіцянка Богу" впервые стала мамой: трогательное видео Светлана Гордиенко (фото: instagram.com/gordisvitlana)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Светлана Гордиенко, которая недавно развелась со своим мужем, актером и воином ВСУ Максимом Девизоровым, поделилась в сети радостной новостью - она впервые стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram артистки.

Знаменитость, полюбившаяся украинскому зрителю после сериала "Обіцянка Богу" рассказала о своих ощущениях во время беременности. Публикацию она дополнила трогательным видео, в котором она показалась на разных сроках, а в самом конце - с малышом на руках. Своего сына она назвала Иосифом.

"Постоянно вспоминаю свой ни на что не похожий период. Бог подарил женщине возможность чувствовать то, что Он чувствует к нам. Создать человека и любить его безгранично. Действительно безусловно. Это самое чистое и светлое чувство", - подписала Гордиенко ролик.

Звезда сериала &quot;Обіцянка Богу&quot; впервые стала мамой: трогательное видео

Светлана Гордиенко (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Также актриса поделилась своими воспоминаниями, как не могла до 14 недели беременности понять, что именно с ней происходит. Она много времени проводила за работой - была на сьемках - и порой ей казалось, что это шутка. Ни что не напоминало ей об интересном положении, кроме задержки.

Но все изменилось на 15-й недели, когда Светлана почувствовала первые толчки малыша.

"На 15 неделе испытала первый толчок, и с того дня у меня появилось самое интересное развлечение. Общаться с Иосифом через живот. Могла провести часы за этим делом", - вспомнила актриса самые трепетные моменты беременности.

Когда именно родился малыш, актриса не уточнила. Но судя по кадрам в конце видео, сыну Гордиенко уже около месяца.

В последнее время знаменитость живет за границей - в Англии. Она также не рассказала, кто отец ее первенца.

Звезда сериала &quot;Обіцянка Богу&quot; впервые стала мамой: трогательное видеоАктриса не часто делится личным в соцсетях (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Напомним, в 2022 году Светлана Гордиенко вышла замуж за актера Максима Девизорова, который пополнил ряды ВСУ. Ради свадьбы его отпустили со службы в Донецкой области всего на сутки.

Звезда сериала &quot;Обіцянка Богу&quot; впервые стала мамой: трогательное видеоАктриса с экс-супругом (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Однако затем знаменитость перестала упоминать о супруге в своем блоге. И только месяц назад рассказала, что они давно не вместе. Гордиенко долго не рассказывала об этом, считая это неуместным.

Звезда сериала &quot;Обіцянка Богу&quot; впервые стала мамой: трогательное видеоДевизоров и Гордиенко на свадьбе (фото: instagram.com/devizorov)

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