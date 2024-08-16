Як зараз виглядає акторка Кемерон Діас, яка в 51 вдруге стала мамою (фото)

Кемерон Діас - американська акторка, модель та письменниця, яка здобула популярність завдяки ролям у фільмах "Маска", "Ангели Чарлі", "Весілля мого найкращого друга" та інших.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про життя зірки сьогодні та який контент вона публікує у своїх соцмережах.

Кар’єра Кемерон Діас

Майбутня зірка народилася у Сан-Дієго, штат Каліфорнія, у родині кубинського американця у другому поколінні. Серед предків її матері – німці, англійці та корінні американці.

З дитинства дівчинка хотіла стати зоологинею, оскільки мала вдома котів, мишей, пташок та змій.

Після закінчення школи, у 16 років, розпочала кар'єру моделі, підписавши контракт з модельною агенцією. Поїхала до Японії, де познайомилися з режисером Карло де ла Торре. Наступні кілька років дівчина присвятила себе моделінгу: їздила різними країнами та працювала у відомих модельних агентствах.

Кемерон почала свою кар'єру з моделінгу (Фото: instagram.com/camerondiaz)

У 21 рік її запросили на головну роль у фільмі "Маска" з Джимом Керрі. Через брак акторського досвіду Діас пішла на уроки акторської майстерності.

Наступні роки зірці давали ролі у низькобюджетних та незалежних фільмах, але згодом у її доробку знову з'явилися яскраві кінороботи, які повернули славу та популярність.

У 2014 році, після виходу стрічки "Енні", Діас раптово заявила, що хоче зробити перерву в акторській кар'єрі, пояснивши, що часті подорожі на зйомки її втомили.

Проте активну позицію знаменитість не полишила і зайнялася активізмом. Однією з перших вона застосувала гібрид Toyota Prius і працювала над просуванням кампанії "Жива Земля" від американського політика Ела Гора. Діас також критикувала адміністрацію Джорджа Буша.

Кадри з соцмереж Діас (Фото: instagram.com/camerondiaz)

У 2020 році акторка разом зі своєю бізнес-партнеркою Кетрін Пауер повідомила про запуск власного органічного бренду вина Avaline, і про свою справу Кемерон активно говорить у соцмережах, публікуючи фото з відповідних заходів і просто показуючи підписникам свій продукт.

Окрім того, відома американка долучалася до роботи з ветеранами Америки, які служили в Іраку та Афганістані; виступала у ролі адвокатки для сімей військових.

Також вона є письменницею, оскільки випустила дві книги. Перша - "Книга про тіло", яка вийшла у 2017, друга - "Книга про довголіття", була презентована того ж року.

Фото з соцмереж акторки (Фото: instagram.com/camerondiaz)

Особисте життя

З 2015 року акторка заміжня за фронтменом рок-гурту Good Charlotte Бенджі Медденом. У 2020 зірка повідомила, що у них народилася донька Реддікс.

Про народження другої дитини 51-річна Кемерон розповіла наприкінці березня цього року.

Тоді у соцмережах вона написала, що її родина стала більшою, а також залишила зворушливі слова.

"Ми благословенні та раді оголосити про народження нашого сина, Кардинала Меддена. Він чудовий, і ми всі дуже раді, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дітей ми не будемо публікувати жодних фотографій, але він справді милий. Ми благословенні та вдячні. Надсилаємо любов від нашої родини вашій", - йшлося у публікації.

Проте інших подробиць знаменитість уточнювати не стала: вона не розповіла, коли саме народився малюк, а також не стала розкривати, чи народжувала сама, чи зверталася до за допомогою до сурогатної матері.

У 51 акторка стала мамою вдруге (Фото: instagram.com/camerondiaz)

Соцмережі Діас

За сторінкою акторки в Instagram стежать понад 11 мільйонів користувачів. В одному з крайніх постів Діас оголосила про повернення у кіно: вже цієї осені на Netflix вийде стрічка, де вона зіграє одну з ролей.

Кадри з фільму, де знялася Діас (Фото: instagram.com/camerondiaz)

Інші пости знаменитості присвячені винному бізнесу, а також яскравим подробицям її зірково-повсякденного життя.