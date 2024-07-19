Зірка "Перших ластівок" та боєць ЗСУ розлучився з дружиною після двох років шлюбу

Зірка "Перших ластівок" і воїн ЗСУ Максим Девізоров розлучився з дружиною, акторкою Світланою Гордієнко після двох років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Так, у своїх соцмережах Світлана поділилася, що вони з Девізоровим вже давно не разом, але акторка довго не розповідала про це, вважаючи це недоречним.

Однак знаменитість вирішила відкрити всі карти і визнала, що, можливо, проблема була в ній. Тому вона планує змінитися найближчим часом.

"У мене вперше у житті щось не вийшло. Все виходило завжди. Рано чи пізно. Я завжди отримувала те, що на початку оговорила, запланувала, захотіла. А сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття "сім'я”, - припустила Світлана.

Максим Девізоров і Світлана Гордієнко (фото: instagram.com/devizorov)

"Можливо, я просто хвора і мене потрібен лікар. Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна. Дозволяю собі хотіти змін всередині свого світу", - додала вона.

Попри невдалий досвід, акторка вдячна долі за все і наголошує, що у стосунках важливі взаємні домовленості та спільні зусилля над зміцненням кохання.

Тепер Гордієнко зосереджена на створенні свого власного щастя, вже поодинці.

"Я вдячна своєму досвіду, вдячна цьому шляху і тому, що у мене є багато наснаги і сили боротися за своє щастя. Давно вже ми не сім'я. Чи були нею? Запитання залишу відкритим», - заінтригувала артистка.

Максим Девізоров і Світлана Гордієнко (фото: instagram.com/devizorov)

Також вона поділилася головними інсайтами цієї історії.

“Скажу мовою зрозумілою мені. Починаючи працювати над історією обов'язково оговоріть з партнером жанр, в якому ви існуєте. Можна нічого не робити і подивитися, що воно буде. Відповідь: все зникне", - пояснила Світлана.

Нагадаємо, пара побралася у Дніпрі у 2022 році. Заради весілля Максима відпустили зі служби на Донеччині всього на добу.