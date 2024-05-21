ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка серіалу "Надприродне" приїхав до Києва: актор показався на тлі розбитої техніки РФ

Вівторок 21 травня 2024 12:25
UA EN RU
Зірка серіалу "Надприродне" приїхав до Києва: актор показався на тлі розбитої техніки РФ Міша Коллінз (фото: instagram.com/misha)
Автор: Іванна Пашкевич

Американський актор і зірка серіалу "Надприродне Міша Коллінз знову завітав до Києва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Міша Коллінз приїхав до Києва

Артист пояснив, що його поїздка була мотивована бажанням "дослідити регіон" і обговорити питання розмінування.

Також у відео, опублікованому в Instagram UNITED24, він висловив свою любов до України.

"Доброго ранку, Україно. Сонце тільки зійшло, і я приїхав сюди, до Києва. І я буду тут досліджувати регіон і говорити про розмінування. І ще, я просто хочу сказати, що люблю тебе, Україно, і дуже дякую тобі за те, що я повернувся. Це така честь повернутися сюди", - висловився Коллінз.

Зокрема, знаменитість поділився у соцмережах світлиною, зробленою на фоні розбитої техніки росіян, виставленої ще у травні 2022 року в Києві на Михайлівській площі.

"Я повертаюся в Київ, Україна", - підписав знімок Міша.

Зірка серіалу &quot;Надприродне&quot; приїхав до Києва: актор показався на тлі розбитої техніки РФ

Міша Коллінз (фото: instagram.com/misha)

Згодом він опублікував фото, на яких позує біля центрального столичного вокзалу.

"Прибули сьогодні вранці на вокзал Києва з моїм помічником", - написав артист.

Зірка серіалу &quot;Надприродне&quot; приїхав до Києва: актор показався на тлі розбитої техніки РФ

Зірка серіалу &quot;Надприродне&quot; приїхав до Києва: актор показався на тлі розбитої техніки РФ

Міша Коллінз у Києві (фото: instagram.com/misha)

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року Коллінз також відвідував Київ.

Президент Володимир Зеленський подякував акторові за приєднання до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24 і за допомогу в гуманітарному розмінуванні України.

Зазначимо, Міша походить із сім'ї, родом із Київської області. Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїжджав в Україну.

Він активно підтримує країну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше ми писали, що Макс Барських пожартував про мобілізацію під час концерту.

Також розповідали, що на відомого блогера Ніколаса Карму напали у центрі Львова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу Актори
NEWS
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина