Зірка серіалу "Надприродне" приїхав до Києва: актор показався на тлі розбитої техніки РФ

Американський актор і зірка серіалу "Надприродне Міша Коллінз знову завітав до Києва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Міша Коллінз приїхав до Києва

Артист пояснив, що його поїздка була мотивована бажанням "дослідити регіон" і обговорити питання розмінування.

Також у відео, опублікованому в Instagram UNITED24, він висловив свою любов до України.

"Доброго ранку, Україно. Сонце тільки зійшло, і я приїхав сюди, до Києва. І я буду тут досліджувати регіон і говорити про розмінування. І ще, я просто хочу сказати, що люблю тебе, Україно, і дуже дякую тобі за те, що я повернувся. Це така честь повернутися сюди", - висловився Коллінз.

Зокрема, знаменитість поділився у соцмережах світлиною, зробленою на фоні розбитої техніки росіян, виставленої ще у травні 2022 року в Києві на Михайлівській площі.

"Я повертаюся в Київ, Україна", - підписав знімок Міша.

Міша Коллінз (фото: instagram.com/misha)

Згодом він опублікував фото, на яких позує біля центрального столичного вокзалу.

"Прибули сьогодні вранці на вокзал Києва з моїм помічником", - написав артист.

Міша Коллінз у Києві (фото: instagram.com/misha)

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року Коллінз також відвідував Київ.

Президент Володимир Зеленський подякував акторові за приєднання до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24 і за допомогу в гуманітарному розмінуванні України.

Зазначимо, Міша походить із сім'ї, родом із Київської області. Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїжджав в Україну.

Він активно підтримує країну з початку повномасштабного російського вторгнення.