ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда сериала "Сверхъестественное" приехал в Киев: актер показался на фоне разбитой техники РФ

Вторник 21 мая 2024 12:25
UA EN RU
Звезда сериала "Сверхъестественное" приехал в Киев: актер показался на фоне разбитой техники РФ Миша Коллинз (фото: instagram.com/misha)
Автор: Иванна Пашкевич

Американский актер и звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз снова посетил Киев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Миша Коллинз приехал в Киев

Артист объяснил, что его поездка была мотивирована желанием "исследовать регион" и обсудить вопросы разминирования.

Также в видео, опубликованном в Instagram UNITED24, он выразил свою любовь к Украине.

"Доброе утро, Украина. Солнце только взошло, и я приехал сюда, в Киев. И я буду здесь исследовать регион и говорить о разминировании. И еще, я просто хочу сказать, что люблю тебя, Украина, и очень благодарю тебя за то, что я вернулся. Это такая честь вернуться сюда", - высказался Коллинз.

В частности, знаменитость поделился в соцсетях фотографией, сделанной на фоне разбитой техники россиян, выставленной еще в мае 2022 года в Киеве на Михайловской площади.

"Я возвращаюсь в Киев, Украина", - подписал снимок Миша.

Звезда сериала &quot;Сверхъестественное&quot; приехал в Киев: актер показался на фоне разбитой техники РФ

Миша Коллинз (фото: instagram.com/misha)

Позже он опубликовал фото, на которых позирует возле центрального столичного вокзала.

"Прибыли сегодня утром на вокзал Киева с моим помощником", - написал артист.

Звезда сериала &quot;Сверхъестественное&quot; приехал в Киев: актер показался на фоне разбитой техники РФ

Звезда сериала &quot;Сверхъестественное&quot; приехал в Киев: актер показался на фоне разбитой техники РФ

Миша Коллинз в Киеве (фото: instagram.com/misha)

Напомним, в конце мая 2023 года Коллинз также посещал Киев.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил актера за присоединение к команде амбассадоров фандрейзинговой платформы United24 и за помощь в гуманитарном разминировании Украины.

Отметим, Миша происходит из семьи, родом из Киевской области. Актер изучал украинскую политику и историю в колледже и неоднократно приезжал в Украину.

Он активно поддерживает страну с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее мы писали, что Макс Барских пошутил о мобилизации во время концерта.

Также рассказывали, что на известного блоггера Николаса Карму напали в центре Львова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Война в Украине Звезды шоу-бизнеса Актеры
NEWS
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина