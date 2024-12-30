Мікаела з серіалу "Доктор Квін": як виглядає і чим займається акторка

Справжнє ім'я зірки - Джойс Пенелопа Вільгельміна Франкенберг. Щоб стати такою, що запам'ятовується глядачам, вона обрала псевдонім на честь Джейн Сеймур, третьої дружини англійського короля Генріха VIII, яка жила в XVI столітті.

Унікальною особливістю актриси є різний колір очей: праве око каре, а ліве - яскраво-зелене. Хоча в деяких фільмах режисери просять її носити кольорові лінзи для вирівнювання відтінку, у повсякденному житті вона з гордістю демонструє свою природну особливість.

73-річна Джейн Сеймур вражає своєю чудовою фізичною формою. У 2020 році акторка знімалась у фільмах "Дідусь НЕлегкої поведінки" та "День друзівдарування". За свою кар'єру вона встигла зіграти більш ніж у 100 проєктах.

Джейн Сеймур (фото: instagram.com/janeseymour)

Секрет її енергії та молодості - це регулярні заняття спортом, помірне вживання м'яса та періодичне дотримання посту.

Джейн Сеймур відкрито зізнається, що 2007 року пройшла через корекцію грудей і блефаропластику, щоб позбутися мішків під очима і скоротити час, необхідний на макіяж.

Джейн Сеймур (фото: instagram.com/janeseymour)

У 2018 році, у віці 67 років, вона зважилася на сміливу фотосесію для Playboy, ставши найстаршою моделлю в історії журналу.

Актриса переконана, що інтерес до життя можна зберігати в будь-якому віці, якщо знаходити захопливі заняття. У вільний час Сеймур захоплюється танцями, пише картини та створює власні колекції ювелірних прикрас.

Джейн Сеймур (фото: instagram.com/janeseymour)