Микаэла из сериала "Доктор Куин": как выглядит и чем занимается актриса

Настоящее имя звезды - Джойс Пенелопа Вильгельмина Франкенберг. Чтобы стать запоминающейся зрителям, она выбрала псевдоним в честь Джейн Сеймур, третьей жены английского короля Генриха VIII, жившей в XVI веке.

Уникальной особенностью актрисы является разный цвет глаз: правый глаз каре, а левый - ярко-зеленый. Хотя в некоторых фильмах режиссеры просят ее носить цветные линзы для выравнивания оттенка, в повседневной жизни она с гордостью демонстрирует свою природную особенность.

73-летняя Джейн Сеймур поражает своей отличной физической формой. В 2020 году актриса снималась в фильмах "Дедушка НЕлегкого поведения" и "День друзей-дарения". За свою карьеру она успела сыграть более чем в 100 проектах.

Джейн Сеймур (фото: instagram.com/janeseymour)

Секрет ее энергии и молодости - это регулярные занятия спортом, умеренное употребление мяса и периодическое соблюдение поста.

Джейн Сеймур открыто признается, что в 2007 году прошла через коррекцию груди и блефаропластику, чтобы избавиться от мешков под глазами и сократить время, необходимое на макияж.

Джейн Сеймур (фото: instagram.com/janeseymour)

В 2018 году, в возрасте 67 лет, она решилась на смелую фотосессию для Playboy, став самой возрастной моделью в истории журнала.

Актриса убеждена, что интерес к жизни можно сохранять в любом возрасте, если находить увлекательные занятия. В свободное время Сеймур увлекается танцами, пишет картины и создает собственные коллекции ювелирных украшений.

Джейн Сеймур (фото: instagram.com/janeseymour)