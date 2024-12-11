Андреа з серіалу "Беверлі-Гіллз 90210": як виглядає актриса, яка підтримує Україну

Легендарний американський серіал "Беверлі-Хіллз 90210" залишив яскравий слід в історії кінематографа, ставши культовим для кількох поколінь глядачів. Однією з його героїнь була Андреа Цукерман, роль якої виконала Габріель Картеріс.

Що сталося з цією актрисою після виходу серіалу і чим вона займається сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час зйомок серіалу Габріель була найстаршою серед акторів, які грали молодь, адже їй виповнилося 29 років. До речі, Її вагітність у кадрі була реальною, а не сценарним ходом - саме тоді Картеріс вийшла заміж і невдовзі стала мамою.

Попри участь у популярному серіалі, акторка не здобула гучної слави. Після завершення проєкту вона спробувала себе в ролі ведучої власного шоу, але його закрили через рік.

Габріель Картеріс (фото: instagram.com/gabriellecarteris)

Причиною став травматичний інцидент під час зйомок фільму "Минулий час", через який у Габріель паралізувало половину обличчя.

Надалі Картеріс обіймала посаду президента Гільдії акторів США і двічі потрапляла до списку найвпливовіших жінок Лос-Анджелеса.

Габріель Картеріс (фото: instagram.com/gabriellecarteris)

Підтримка України

У квітні 2024 року знаменитість записала ролик, в якому висловила підтримку Україні у війні з Росією. Актриса закликала увесь світ донатити на потреби ЗСУ та відбудову України.

"Я хочу, щоб ви знали, що ви не самі. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності - демократію та свободу", - звернулася до українців Габріель.

Вона також звернулася до світу із закликом пам'ятати про цілодобову боротьбу України зі збройною агресією Росії. Крім того, попросила усіх іноземців, щоб ті вимагали у світових лідерів допомоги для українського народу.

"Людям в усьому світі, які бачать це відео: благаю вас, зверніться до своїх лідерів. Будьте з нами і допоможіть зупинити це безумство, поки ще не пізно. Ви запитаєте: "Як допомогти?" Ви можете жертвувати кошти на українські ініціативи, такі як UNITED24. Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію і загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто? Дякуємо вам", - наголосила Картеріс.