UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка серіалу "Дивні дива" таємно вийшла заміж: що відомо

Міллі Боббі Браун з Джейком Бон Джові (фото: instagram.com/milliebobbybrown)
Автор: Іванна Пашкевич

20-річна зірка "Дуже дивних справ" Міллі Боббі Браун і 22-річний манекенник Джейк Бон Джові, син відомого рокера Джона Бон Джові, офіційно чоловік і дружина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Що відомо

Джерела видання стверджують, що пара пов'язала себе узами шлюбу минулими вихідними в Штатах.

На скромній церемонії були Джон і батьки Міллі. В їхній присутності наречені виголосили свої клятви кохання і вірності.

"Це був дуже стриманий, романтичний момент. Вони планують велику церемонію в США пізніше цього року. Наразі ж вони офіційно одружилися й оформили всі документи", - стверджує джерело з близького оточення пари, додаючи, що пишне весілля все ще попереду.

Міллі Боббі Браун з Джейком Бон Джові (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Міллі та Джейк поки що не коментують новий статус своїх стосунків, хоча рік тому активно ділилися особистими новинами.

У квітні 2023 року пара оголосила про заручини у соцмережах, опублікувавши спільний чорно-білий знімок, на якому Міллі демонструє обручку на безіменному пальці.

Міллі Боббі Браун з Джейком Бон Джові (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Підготовкою до весілля закохані почали займатися відразу ж. В одному зі своїх інтерв’ю Міллі розповідала, що Джейк "дуже залучений і допомагає в усьому".

Читайте РБК-Україна в Google News
СтосункиЗірки