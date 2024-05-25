Звезда сериала "Очень странные дела" тайно вышла замуж: что известно

Что известно

Источники издания утверждают, что пара связала себя узами брака в минувшие выходные в Штатах.

На скромной церемонии присутствовали Джон и родители Милли. В их присутствии молодожены произнесли свои клятвы любви и верности.

"Это был очень сдержанный, романтический момент. Они планируют большую церемонию в США позже в этом году. Пока же они официально поженились и оформили все документы", - утверждает источник из близкого окружения пары, добавляя, что пышная свадьба все еще впереди.

Милли Бобби Браун с Джейком Бон Джови (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Милли и Джейк пока не комментируют новый статус своих отношений, хотя год назад активно делились личными новостями.

В апреле 2023 года пара объявила о помолвке в соцсетях, опубликовав совместный черно-белый снимок, на котором Милли демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце.

Милли Бобби Браун с Джейком Бон Джови (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Подготовкой к свадьбе влюбленные начали заниматься сразу же. В одном из своих интервью Милли рассказывала, что Джейк "очень вовлечен и помогает во всем".