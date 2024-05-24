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Рідкісний кадр: Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком і дітьми (фото)

П'ятниця 24 травня 2024 20:50
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Рідкісний кадр: Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком і дітьми (фото) Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісну світлину з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, і двома дітьми - 18-річним Вадимом і 17-річною Кароліною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.

Лілія Подкопаєва потішила сімейним контентом

Так, днями син знаменитості закінчив школу Midtown High School, що в американському місті Атланта.

З цієї нагоди родина вирішила зібратися разом на його випускному, щоб привітати з цією важливою подією.

На фото, яке опублікувала зірка у соцмережах, юнак, в оточенні близьких, позує у традиційній мантії та шапці з китицею та тримає у руках диплом.

Рідкісний кадр: Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком і дітьми (фото)

"Останній дзвоник", - написала Лілія.

Нагадаємо, раніше спортсмена розповідала, що хлопець вже визначився з університетом, в якому він буде навчатися після школи.

Вадима вже навіть зарахували туди й призначили стипендію.

Зазначимо, що первістка Подкопаєва усиновила у 2006 році з першим чоловіком Тимофієм. У тому ж році на світ з'явилася їхня донька Кароліна, а у 2019 році гімнастка народила дочку Евеліну від нинішнього чоловіка Ігоря Дубинського.

Нещодавно Артем Пивоваров зізнався, чи дійсно має дружину.

Також зірка "Жіночого кварталу" шокувала спогадами про дитинство.

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