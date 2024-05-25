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Зірка серіалу "Дивні дива" таємно вийшла заміж: що відомо

Субота 25 травня 2024 12:30
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Зірка серіалу "Дивні дива" таємно вийшла заміж: що відомо Міллі Боббі Браун з Джейком Бон Джові (фото: instagram.com/milliebobbybrown)
Автор: Іванна Пашкевич

20-річна зірка "Дуже дивних справ" Міллі Боббі Браун і 22-річний манекенник Джейк Бон Джові, син відомого рокера Джона Бон Джові, офіційно чоловік і дружина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Що відомо

Джерела видання стверджують, що пара пов'язала себе узами шлюбу минулими вихідними в Штатах.

На скромній церемонії були Джон і батьки Міллі. В їхній присутності наречені виголосили свої клятви кохання і вірності.

"Це був дуже стриманий, романтичний момент. Вони планують велику церемонію в США пізніше цього року. Наразі ж вони офіційно одружилися й оформили всі документи", - стверджує джерело з близького оточення пари, додаючи, що пишне весілля все ще попереду.

Зірка серіалу &quot;Дивні дива&quot; таємно вийшла заміж: що відомо

Міллі Боббі Браун з Джейком Бон Джові (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Міллі та Джейк поки що не коментують новий статус своїх стосунків, хоча рік тому активно ділилися особистими новинами.

У квітні 2023 року пара оголосила про заручини у соцмережах, опублікувавши спільний чорно-білий знімок, на якому Міллі демонструє обручку на безіменному пальці.

Зірка серіалу &quot;Дивні дива&quot; таємно вийшла заміж: що відомо

Міллі Боббі Браун з Джейком Бон Джові (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Підготовкою до весілля закохані почали займатися відразу ж. В одному зі своїх інтерв’ю Міллі розповідала, що Джейк "дуже залучений і допомагає в усьому".

Раніше ми розповідали, що відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка.

Також Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком і дітьми.

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