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Звезда сериала "Очень странные дела" тайно вышла замуж: что известно

Суббота 25 мая 2024 12:30
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Звезда сериала "Очень странные дела" тайно вышла замуж: что известно Милли Бобби Браун с Джейком Бон Джови (фото: instagram.com/milliebobbybrown)
Автор: Иванна Пашкевич

20-летняя звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и 22-летний манекенщик Джейк Бон Джови, сын известного рокера Джона Бон Джови, официально муж и жена.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Что известно

Источники издания утверждают, что пара связала себя узами брака в минувшие выходные в Штатах.

На скромной церемонии присутствовали Джон и родители Милли. В их присутствии молодожены произнесли свои клятвы любви и верности.

"Это был очень сдержанный, романтический момент. Они планируют большую церемонию в США позже в этом году. Пока же они официально поженились и оформили все документы", - утверждает источник из близкого окружения пары, добавляя, что пышная свадьба все еще впереди.

Звезда сериала &quot;Очень странные дела&quot; тайно вышла замуж: что известно

Милли Бобби Браун с Джейком Бон Джови (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Милли и Джейк пока не комментируют новый статус своих отношений, хотя год назад активно делились личными новостями.

В апреле 2023 года пара объявила о помолвке в соцсетях, опубликовав совместный черно-белый снимок, на котором Милли демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце.

Звезда сериала &quot;Очень странные дела&quot; тайно вышла замуж: что известно

Милли Бобби Браун с Джейком Бон Джови (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Подготовкой к свадьбе влюбленные начали заниматься сразу же. В одном из своих интервью Милли рассказывала, что Джейк "очень вовлечен и помогает во всем".

Ранее мы рассказывали, что известная супермодель впервые стала мамой и показала фото малыша.

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