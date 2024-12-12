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Зірка серіалів Netflix помер у 37 років: "згорів" за кілька місяців

Четвер 12 грудня 2024 14:56
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Зірка серіалів Netflix помер у 37 років: "згорів" за кілька місяців Хосе де ла Торре (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Іспанський актор Хосе де ла Торре, який відомий за роллю стриптизера в серіалі "Toy Boy", що транслювався на Netflix, помер у віці 37 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Montilla Digital.

Актор помер ще минулого четверга, 5 грудня, після важкої хвороби, яку не називають. У п'ятницю, 6 грудня, його поховали.

Декілька місяців тому йому поставили діагноз, про що він повідомив своїм шанувальникам. Він також зник із публічного простору та соцмереж.

Останнє повідомлення Хосе де ла Торре в Instagram - 3 червня. На ньому Хосе насолоджується музичним фестивалем на Канарських островах.

Зірка серіалів Netflix помер у 37 років: &quot;згорів&quot; за кілька місяцівЗірка серіалів Netflix помер у 37 років: &quot;згорів&quot; за кілька місяців

Актор помер у віці 37 років (фото: instagram.com/josedelatorre___)

Реакція в мережі

Колеги актора вже встигли відреагувати на сумну новину.

Актриса Луїза Мартін написала пост у зв'язку зі смертю знаменитості в соцмережі: "Моє серце розривається від думки, що я більше ніколи не почую твого голосу, але я буду продовжувати говорити з тобою. Нескінченно люблю тебе, Хосе".

Зірка серіалів Netflix помер у 37 років: &quot;згорів&quot; за кілька місяців

Скриншот

Колега по серіалу "Toy Boy", акторка Христина Кастагньо, написала, що також була "шокована" цією новиною.

Що відомо про Хосе де ла Торре

Майбутній актор народився в містечку Монтілья в іспанській провінції Кордова. Також працював як модель для ювелірних і модних брендів.

Закінчив Вищу школу сценічних мистецтв у Малазі, де пізніше й оселився.

Його перша роль була в музичному кліпі співачки Нени Даконте понад десять років тому.

Став популярним завдяки ролі Івана в телесеріалі "Стриптизер" ("Toy Boy"), що виходив на Netflix з 2019 по 2021 роки. За сюжетом, його саджають до в'язниці за вбивство, якого він не скоював.

Також зіграв у трилері "Візаві" (2020), драмі "Служити і захищати" (2018), а також інших іспанських серіалах.

Зірка серіалів Netflix помер у 37 років: &quot;згорів&quot; за кілька місяцівЗірка серіалів Netflix помер у 37 років: &quot;згорів&quot; за кілька місяців

Хосе де ла Торре (кадри з "Toy Boy", фото: kinorium.com)

Раніше стало відомо, що помер ексфутболіст київського "Динамо".

Також помер український TikTok-блогер, який став відомий завдяки вечерям у селі.

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