Помер екс-футболіст київського “Динамо"

Помер Імре Лендєл - колишній український футболіст і тренер, який грав на позиції атакувального півзахисника київського "Динамо" і виховав кілька "збірників".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Закарпатської асоціації футболу.

Про те, що серце Лендєла зупинилося, стало відомо 6 грудня. Йому був 81 рік. Похований майстер спорту СРСР і дитячий тренер з 30-річним стажем у своєму рідному місті Мукачево на центральному цвинтарі.

Імре Лендєл помер на 82-му році життя (фото: zaf.org.ua)

Хто такий Імре Лендєл

Імре (або Емеріх) Лендєл народився 1 червня 1943 року. Свою футбольну кар'єру розпочинав в ужгородському “Спартаку", згодом перейшов до місцевої “Верховини".

У той час він привертав увагу преси та вболівальників. Журналісти тоді писали, що футболіст "володіє хорошою фізичною підготовкою, встигає активно брати участь і у наступі, і в обороні, вміє атакувати".

На початку 60-х років разом із такими закарпатськими гравцями, як Андрій Гаваші, Василь Турянчик, Йожеф Сабо, Імре приєднався до київського "Динамо". Проте конкуренція в основному складі гранда виявилася надто високою, тому він виступав за резервну команду.

Грав також за СКА Львів (у 1965 році став чемпіоном України серед команд другої ліги (клас "Б"), вінницький "Локомотив" і мукачівські “Карпати". Лендєл також був збірником України (клас “Б”).

Закінчив факультет фізичного виховання Вінницького педагогічного інституту і став тренером у мукачівській ДЮСШ. Разом зі Степаном Варгою виховали цілу плеяду учнів, які згодом стали відомими футболістами. Серед них Анатолій Мущинка, Степан Беца та Василь Кобін, які грали за київське "Динамо", львівські “Карпати” та донецький “Шахтар”, а також були збірниками України.