Помер український TikTok-блогер, який став відомим завдяки вечерям у селі
Помер український тіктокер Юрій Криштоп, який став відомим завдяки вечерям у селі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку бізнесмена під назвою "Село та сало".
Напередодні у соцмережах блогера з’явилося відео з відділення анестезіології та інтенсивної терапії. В описі до нього було написано, що "ситуація дуже складна".
@selotasalo
Ситуація дуже складнаоригинальный звук - Криштоп Юрій
Фоловери Юрія стали бити на сполох, а дехто припустив, що сторінку чоловіка було зламано.
Втім, як з’ясувалося пізніше, ситуація дійсно критична. Рідні Криштопа повідомили, що вони чекають на ранок, аби стабілізувався тиск і тіктокера транспортували до Києва у лікарню.
"Зараз шанси 70/30 не на нашу користь. Залишається тільки молитися і чекати", - йшлося у дописі.
Скріншот
Вже зранку стало відомо, що Юрій помер.
"На жаль, не витримало серце. Назавжди в наших серцях", - повідомили на сторінці Криштопа в Instagram.
Українці шоковані
Юзери не можуть повірити у цю трагедію, адже лише вчора чоловік публікував нові відео у своєму TikTok і ніщо не віщувало біди.
- Любив його дивитись, класний був мужик, завжди говорив правду
- Дуже жаль дядьку, я завжди дивився його відео, і говорив: "красава мужик, трудяга". Жаль, дуже жаль
- Я в шоці… Царство небесне… більше не побачимо затишних вечорів у селі
- Це точно? Чи зламали сторінку? Не можу повірити...
- Не хочеться вірити, що помер. Ще день назад дивилася, показував вакуматора, смакував шоколадом, і раптом смерть. Як шкода
- Мені ці слова "вечеря у селі" буде причуватися, ніяк в це не можна повірити. Чому Бог забирає хороших людей, які б принесли користь ще комусь на цій землі
Чим відомий Юрій Криштоп
Юрій Криштоп - сільський блогер. За його TikTok-сторінкою "селотасало" слідкують майже 300 тисяч користувачів, а на YouTube - понад 100 тисяч.
Юрій мав своє сімейне фермерське господарство і займався продажем копченої продукції, яка також користувалася неабияким попитом.
@selotasalo
Як зробити?оригинальный звук - Криштоп Юрій
Чоловік публікував відео, присвячені своєму робочому рутинному життю, а також показував різноманітну вечерю у селі, завдяки чому він і став зіркою TikTok.
@selotasalo
Вечір в селіПо Домашньомуоригинальный звук - Криштоп Юрій
@selotasalo
Подивітьсяоригинальный звук - Криштоп Юрій
@selotasalo
Вечеря в селіпо домашньомуоригинальный звук - Криштоп Юрій
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