Звезда сериалов Netflix умер в 37 лет: "сгорел" за несколько месяцев

Испанский актер Хосе де ла Торре, который известен по роли стриптизера в сериале "Toy Boy", который транслировался на Netflix, умер в возрасте 37 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Montilla Digital .

Актер умер еще в прошлый четверг, 5 декабря, после тяжелой болезни, которую не называют. В пятницу, 6 декабря, его похоронили.

Несколько месяцев назад ему поставили диагноз, о чем он сообщил своим поклонникам. Он также исчез из публичного пространства и соцсетей.

Последнее сообщение Хосе де ла Торре в Instagram - 3 июня. На нем Хосе наслаждается музыкальным фестивалем на Канарских островах.

Актер умер в возрасте 37 лет (фото: instagram.com/josedelatorre___)

Реакция в сети

Коллеги актера уже успели отреагировать на печальную новость.

Актриса Луиза Мартин написала пост в связи со смертью знаменитости в соцсети: "Мое сердце разрывается от мысли, что я больше никогда не услышу твой голос, но я буду продолжать говорить с тобой. Бесконечно люблю тебя, Хосе".

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Коллега по сериалу "Toy Boy", актриса Кристина Кастагньо, написала, что также была "шокирована" этой новостью.

Что известно про Хосе де ла Торре

Будущий актер родился в городке Монтилья в испанской провинции Кордова. Также работал в качестве модели для ювелирных и модных брендов.

Окончил Высшую школу сценических искусств в Малаге, где позже и поселился.

Его первая роль была в музыкальном клипе певицы Нены Даконте более десяти лет назад.

Стал популярным благодаря роли Ивана в телесериале "Стриптизер" ("Toy Boy"), который выходил на Netflix с 2019 по 2021 годы. По сюжету, его садят в тюрьму за убийство, которое он не совершал.

Также сыграл в триллере "Визави" (2020), драме "Служить и защищать" (2018), а также других испанских сериалах.

Хосе де ла Торре (кадры с "Toy Boy", фото: kinorium.com)