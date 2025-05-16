Зірка "плюсів" Валентина Хамайко показала молодшого сина, який помітно підріс (фото)

На фото зображений усміхнений хлопчик, який сидить на дерев'яному порозі біля відкритих темних дверей.

Який вигляд має син Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Він одягнений у білу вишиванку з традиційним українським орнаментом синього, червоного і зеленого кольору на грудях і рукавах. На ньому також шорти теракотового відтінку і коричневі черевики.

Син Валентини Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Зазначимо, що 6-річний син Хамайко помітно виріс.

Також телеведуча зазначила в публікації, що вже восени Андрійко піде в перший клас.

Валентина Хамайко показала сина (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Хто така Валентина Хамайко

Валентина Хамайко - українська телеведуча, акторка, кулінарка і громадський діяч.

Хамайко з молодшим сином - 2021 рік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Народилася 1982 року в Києві в родині фармацевтів. Спочатку мріяла стати актрисою, але після школи вступила до Національного медичного університету ім. О. Богомольця, закінчила його 2004 року.

З 14 років займалася модельним бізнесом і 2001 року стала найкращою моделлю року в Україні, вигравши приз "Чорна перлина".

2016-2023 роки - ведуча ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі "1+1".

Валентина Хамайко з дітьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Також захоплюється кулінарією. Вона написала книгу про десерти, а також знімає ролики з рецептами для свого каналу в YouTube.

У 2022 році разом із колегами відкрила модний бренд TAIYŌ.

Чоловік - Андрій Оністрат, віцепрезидент Федерації триатлону України та екскомандир роти ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади.

Пара виховує чотирьох дітей: Соломію (2009), Михайла (2011), Мирославу (2013) та Андрія (2018). У липні 2024 року вони офіційно одружилися після 18 років спільного життя.

Валентина Хамайко із сім'єю (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)