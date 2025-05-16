Звезда "плюсов" Валентина Хамайко показала младшего сына, который заметно подрос (фото)

На фото изображен улыбающийся мальчик, который сидит на деревянном пороге возле открытой темной двери.

Как выглядит сын Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Он одет в белую вышиванку с традиционным украинским орнаментом синего, красного и зеленого цвета на груди и рукавах. На нем также шорты терракотового оттенка и коричневые ботинки.

Сын Валентины Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Отметим, что 6-летний сын Хамайко заметно вырос.

Также телеведущая отметила в публикации, что уже осенью Андрей пойдет в первый класс.

Валентина Хамайко показала сына (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Кто такая Валентина Хамайко

Валентина Хамайко - украинская телеведущая, актриса, кулинарка и общественный деятель.

Хамайко с младшим сыном - 2021 год (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Родилась в 1982 году в Киеве в семье фармацевтов. Сначала мечтала стать актрисой, но после школы поступила в Национальный медицинский университет им. О. Богомольца, окончила его в 2004 году.

С 14 лет занималась модельным бизнесом и в 2001 году стала лучшей моделью года в Украине, выиграв приз "Черная жемчужина".

2016-2023 года - ведущая утреннего шоу "Завтрак. Выходной" на телеканале "1+1".

Валентина Хамайко с детьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Также увлекается кулинарией. Она написала книгу про десерты, а также снимает ролики с рецептами для своего канала в YouTube.

В 2022 году вместе с коллегами открыла модный бренд TAIYŌ.

Муж - Андрей Онистрат, вице-президент Федерации триатлона Украины и экскомандир роты ударных БПЛА 68-й отдельной егерской бригады.

Пара воспитывает четырех детей: Соломию (2009), Михаила (2011), Мирославу (2013) и Андрея (2018). В июле 2024 года они официально поженились после 18 лет совместной жизни.

Валентина Хамайко с семьей (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)