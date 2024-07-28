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Зірка "Перших ластівок" освідчився своїй коханій: зворушливе відео

Олег Гуцуляк з коханою (фото: instagram.com/kuuuz_dana)
Автор: Іванна Пашкевич

28-річний український актор Олег Гуцуляк, якого знають за серіалом "Перші ластівки", освідчився своїй дівчині, акторці Дані Кузь.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram-акаунт Нового каналу.

Так, пропозицію руки та серця Гуцуляк зробив на весіллі у спільних друзів.

Він умовив наречену під час традиційного кидання букета вручити його саме Дані.

У цей момент артист став на одне коліно з каблучкою у руках перед обраницею.

Кузь зовсім не очікувала такого повороту подій. Вона розплакалася, але відповіла довгоочікуваним "так".

 

Реакія юзерів

Користувачі мережі вітають пару і бажають акторам многая літа.

  • Як зворушливо. Хай щастить молодим
  • Боже, я аж плачу, а ще коли побачила її сльози - взагалі накрило мене, міцного кохання вам
  • Хай ваше кохання буде міцним і будьте щасливі під мирним небом
  • Дуже гарна пара

Зазначимо, що пара познайомилася на майстер-класі з акторської майстерності. Закохані працюють у різних театрах Києва.

Олег Гуцуляк з коханою (фото: instagram.com/kuuuz_dana)

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