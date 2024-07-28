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Звезда "Первых ласточек" сделал предложение своей возлюбленной: трогательное видео

Олег Гуцуляк с любимой (фото: instagram.com/kuuuz_dana)
Автор: Иванна Пашкевич

28-летний украинский актер Олег Гуцуляк, которого знают по сериалу "Первые ласточки", сделал предложение своей девушке, актрисе Дане Кузь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Нового канала.

Так, предложение руки и сердца Гуцуляк сделал на свадьбе у общих друзей.

Он уговорил невесту во время традиционного бросания букета вручить его именно Дане.

В этот момент артист встал на одно колено с кольцом в руках перед избранницей.

Кузь совсем не ожидала такого поворота событий. Она расплакалась, но ответила долгожданным "да".

 

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют пару и желают актерам многая лета.

  • Як зворушливо. Хай щастить молодим
  • Боже, я аж плачу, а ще коли побачила її сльози - взагалі накрило мене, міцного кохання вам
  • Хай ваше кохання буде міцним і будьте щасливі під мирним небом
  • Дуже гарна пара

Отметим, что пара познакомилась на мастер-классе по актерскому мастерству. Влюбленные работают в разных театрах Киева.

Олег Гуцуляк с возлюбленной (фото: instagram.com/kuuuz_dana)

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