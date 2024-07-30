2 тисячі - тільки на таксі. Зірка "Пацанок" розсекретила вартість життя у США

Скільки витрачає Роговенко

Дівчина не стала приховувати, що для комфортного життя в Америці їй потрібно понад 300 тисяч гривень кожного місяця на основні витрати.

"Квартира - 3000 тисячі доларів. Можна знайти дешевше, але вона буде знаходитись незрозуміло де. На таксі також я витрачаю щомісяця десь близько 2000 доларів. Поки відвезеш в садочок, поки забереш з садочка, кудись заїдеш у банк, на вихідні поїдеш до океану. Все це підсумовується і за місяць набігає сума", - пояснює Влада.

"Садочок виходить близько двох з половиною тисяч доларів. Без садочка я обійтися не можу, оскільки я працюю. Якщо ви збираєтесь тут працювати, вам теж буде потрібний садочок. Це я ще не рахую продукти та няню для малюка. Якщо ви одна, то 5 тисяч з головою вистачить на місяць. Тут важко затриматись надовго, якщо не працюєш", - також говорить вона.

Роговенко розсекретила витрати на життя у США (Фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Хто така Влада Роговенко

Дівчина отримала популярність після участі в проєктах "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки".

Влада на проєкті "Від пацанки до панянки" (скриншот)

Також вона знімалася в одному із шоу Олексія Дурнєва, де познайомилася зі своїм майбутнім обранцем Олександром Колісніченком.

Блогерка та її чоловік (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Між ними зав'язалися стосунки, а вже у 2020 році Влада стала матір'ю – народила сина Марка. Наприкінці травня цього року у пари народилася друга дитина - також син, якого вони назвали Тім.