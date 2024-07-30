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2 тысячи - только на такси. Звезда "Пацанок" рассекретила стоимость жизни в США

Влада Роговенко (Фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)
Автор: Любовь Блажко

Участница шоу "Супермодель по-украински" и "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко в период полномасштабной войны проживает в США вместе с мужем и детьми. Она рассекретила суммы, которые тратит каждый месяц на жизнь в Майами.

Что сказала по этому поводу звезда соцсетей, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Сколько тратит Роговенко

Девушка не стала скрывать, что для комфортной жизни в Америке ей нужно больше 300 тысяч гривен каждый месяц на основные расходы.

"Квартира - 3000 тысяч долларов. Можно найти дешевле, но она будет находиться непонятно где. На такси также я трачу ежемесячно где-то около 2000 долларов. Пока отвезешь в садик, пока заберешь из садика, куда-то заедешь в банк, на выходные поедешь к океан.у Все это суммируется и через месяц набегает сумма", - объясняет Влада.

"Садик выходит около двух с половиной тысяч долларов. Без садика я обойтись не могу, поскольку я работаю. Если вы собираетесь здесь работать, вам тоже будет нужен сад. Это я еще не считаю продукты и няню для малыша. Если вы одна, то тысяч с головой хватит на месяц. Здесь трудно задержаться надолго, если не работаешь", - говорит она.

Роговенко рассекретила расходы на жизнь в США (Фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Кто такая Влада Роговенко

Девушка получила популярность после участия в проектах "Супермодель по-украински" и "Від пацанки до панянки".

Влада на проекте "Від пацанки до панянки" (скриншот)

Также она снималась в одном из шоу Алексея Дурнева, где познакомилась со своим будущим избранником Александром Колесниченко.

Блогерша и ее муж (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Между ними завязались отношения, а уже в 2020 году Влада стала матерью - родила сына Марка. В конце мая этого года у пары родился второй ребенок - тоже сын, которого они назвали Тим.

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