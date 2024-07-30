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Доньці Джолі і Пітта не вдалося відмовитися від прізвища батька. І ось чому

Вівторок 30 липня 2024 11:00
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Доньці Джолі і Пітта не вдалося відмовитися від прізвища батька. І ось чому Анджеліна Джолі та донька Шайло (фото: GettyImages)
Автор: Іванна Пашкевич

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло намагається відмовитися від прізвища батька. Однак її перша спроба виявилася невдалою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.

Деталі

Так, у документи, підготовлені юристами, закралася канцелярська помилка.

Суд постановив перенести слухання, щоб юристи усунули неточності.

"Кожен, хто подає запит на зміну імені, має пройти перевірку біографічних даних у суді, і через канцелярську помилку слухання справи Шайло було перенесено на нову дату", - сказав представник Шайло журналістам People.

Нагадаємо, дівчина хоче змінити своє ім'я з "Шайло Нувель Джолі-Пітт" на "Шайло Нувель Джолі".

Доньці Джолі і Пітта не вдалося відмовитися від прізвища батька. І ось чому

Бред Пітт із дітьми (фото: GettyImages)

Відповідну заяву вона подала на свій 18-й день народження у травні. Шайло самостійно найняла й оплатила адвоката. Це рішення засмутило Бреда Пітта, але він не може його змінити.

Решта дітей також уникають використання прізвища батька. Наприклад, Вів'єн скоротила його на афіші вистави "Аутсайдери", яку вона продюсує разом із матір'ю, а Захара не використовувала "Пітт" під час посвяти в жіночу спільноту коледжу.

Доньці Джолі і Пітта не вдалося відмовитися від прізвища батька. І ось чому

Бред Пітт (фото: GettyImages)

Зазначимо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися у 2019 році. Роман пари почався на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" 2005 року, а у 2014-му вони зіграли весілля у Франції.

У колишнього подружжя шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара і 20-річний Пакс, а троє - біологічні: 18-річна Шайло і 15-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

Раніше екс-дружина Павліка розповіла, як переживає смерть сина.

Також блогерка Даша Євтух розповіла про хейт через шлюб з депутатом.

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Анджеліна Джолі Бред Пітт Діти Зірки
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