Зірка "Моєї прекрасної няні" Жигунов збирається знімати фільм про "нацистів в Україні": що відомо

Російський актор-путініст Сергій Жигунов, відомий за роллю Максима Шаталіна у серіалі "Моя прекрасна няня", збирається зняти пропагандистський фільм. Відомо, що він хоче створити багатосерійну стрічку про так зване "становлення нацизму" в Україні.

Пропагандистське кіно Жигунова

У фільмі герої частково будуть говорити українською, а один із консультантів - старший брат одіозного Микити Джигурди, який у минулому говорив про те, що хоче приєднатися до загарбників на Донбасі.

Спершу стрічка мала назву "Донбас", проте згодом творці пропагандистської роботи вирішили змінити назву на інший варіант - "Порода".

"Це багатосерійний фільм, що розповідає про життя однієї шахтарської родини. Події до 2014 року, до першого пострілу. Зараз багато людей, я бачу, не розуміють, чому це сталося, бо не оперують історичними фактами, про які ніколи не говорили, принаймні коли я навчався у школі та інституті", - коментує Жигунов своє майбутнє "творіння".

Багато відмовилися брати участь у картині, але знайшлися все ж ті, для кого участь у такій роботі є нормальною.

Відомо, що під Москвою вже облаштували декорації, які нагадують вулиці та будинки Донецька, а також Львова. Оскільки деякі персонажі мають розмовляти українською, то їм нібито вже найняли лінгвістів.

"Мова виявилася, між іншим, дуже складною, іноді було до сліз прикро від того, що нічого не виходило. Дякую Сергію Джигурді (старший брат Микити Джигурди, - прим.ред.), який допомагає нам", - каже одна з акторок.

Сергій Жигунов (фото: 1kino.com)

Поки залишається невідомим, на якому саме телеканалі транслюватиметься ця пропагандистська історія, але відомо, що на неї виділили чималий бюджет. Проєкт буде реалізований за підтримки так званого "Інституту розвитку інтернету". Ця організація під виглядом "патріотичного контенту" спонсорує проросійське кіно, адже добре відомо, що РФ витрачає на подібне величезні суми.

До слова, у минулому Жигунов вже був причетний до зйомок пропагандистського фільму в анексованому Криму. Головну роль там зіграв Сергій Никоненко - відомий пропагандист і українофоб. У своїх інтерв'ю він видавав маячню про те, що росіяни "борються з фашизмом", а також фантазував про відновлення "трьох братських народів" - російського, білоруського та українського.

Це буде вже не перший пропагандистський фільм Сергія Жигунова (колаж: Styler)

Що стосується Жигунова, то він через підтримку російської агресії в Україні вже давно перебуває під санкціями і є фігурантом бази даних центру "Миротворець". Актор неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим, а після 2022 року остаточно продемонстрував свою підтримку кремлівській політиці.

У січні минулого року Жигунова внесли до списку санкцій в Україні, що передбачає блокування активів на території країни, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, припинення культурних обмінів і співпраці, а також позбавлення українських держнагород.