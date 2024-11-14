Звезда "Моей прекрасной няни" Жигунов собирается снимать фильм о "нацистах в Украине": что известно

Российский актер-путинист Сергей Жигунов, известный по роли Максима Шаталина в сериале "Моя прекрасная няня", собирается снять пропагандистский фильм. Известно, что он хочет создать многосерийную ленту о так называемом "становлении нацизма" в Украине.

Пропагандистское кино Жигунова

В фильме герои частично будут говорить на украинском, а один из консультантов - старший брат одиозного Никиты Джигурды, который в прошлом говорил о том, что хочет присоединиться к захватчикам на Донбассе.

Сначала лента называлась "Донбасс", однако впоследствии создатели пропагандистской работы решили сменить название на другой вариант - "Порода".

"Это многосерийный фильм, рассказывающий о жизни одной шахтерской семьи. События до 2014 года, до первого выстрела. Сейчас многие люди, я вижу, не понимают, почему это произошло, потому что не оперируют историческими фактами, о которых никогда не говорили, по крайней мере, когда я учился в школе и институте", - комментирует Жигунов свое будущее "творение".

Многие отказались участвовать в картине, но нашлись все же те, для кого участие в такой работе является нормальным.

Известно, что под Москвой уже обустроили декорации, напоминающие улицы и дома Донецка, а также Львова. Поскольку некоторые персонажи должны разговаривать на украинском, то им якобы уже наняли лингвистов.

"Язык оказался, между прочим, очень сложным, иногда было до слез обидно от того, что ничего не получалось. Спасибо Сергею Джигурде (старший брат Никиты Джигурды, - прим.ред.), который помогает нам", - говорит одна из актрис.

Сергей Жигунов (фото: 1kino.com)

Пока остается неизвестным, на каком телеканале будет транслироваться эта пропагандистская история, но известно, что на нее выделили немалый бюджет. Проект будет реализован при поддержке так называемого "Института развития Интернета". Эта организация под видом "патриотического контента" спонсирует пророссийское кино, ведь хорошо известно, что РФ тратит на подобное огромные суммы.

К слову , в прошлом Жигунов уже был причастен к съемкам пропагандистского фильма в аннексированном Крыму. Главную роль там сыграл Сергей Никоненко - известный пропагандист и украинофоб. В своих интервью он выдавал бред о том, что россияне "борются с фашизмом", а также фантазировал о восстановлении "трех братских народов" - русского, белорусского и украинского.

Это будет уже не первый пропагандистский фильм Сергея Жигунова (коллаж: Styler)

Что касается Жигунова, то он из-за поддержки российской агрессии в Украине уже давно находится под санкциями и является фигурантом базы данных центра "Миротворец". Актер неоднократно посещал временно оккупированный Крым, а после 2022 окончательно продемонстрировал свою поддержку кремлевской политике.

В январе прошлого года Жигунова внесли в список санкций в Украине, который предусматривает блокирование активов на территории страны, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, а также лишение украинских госнаград.