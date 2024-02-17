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Зірка "МастерШеф" перенесла складну операцію: "мені ще гірше"

Субота 17 лютого 2024 09:49
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Зірка "МастерШеф" перенесла складну операцію: "мені ще гірше" Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Автор: Іванна Пашкевич

Екс-суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Літвінова розповіла, що їй зробили складну операцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки кулінарного шоу.

Що відомо

Раніше Тетяна налякала прихильників знімком, зробленим у лікарні, де було видно крапельницю в руці.

"Мої хороші, зі мною все добре. Дякую кожному за добрі слова", - підписала Літвінова.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; перенесла складну операцію: &quot;мені ще гірше&quot;

Тетяна Літвінова розповіла про операцію (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Згодом вона пояснила фоловерам, що саме з нею сталося.

З’ясувалось, що у знаменитості виявили новоутворення, яке потрібно було терміново видалити.

"Що ж зі мною було? Це була операція дуже складна по видаленню деяких новоутворень, які потрібно було видалити, щоб вже не думати про них", - поділилася Тетяна.

Конкретний діагноз вона називати не стала, однак додала, що ще чекає на висновки лікарів.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; перенесла складну операцію: &quot;мені ще гірше&quot;

Тетяна Літвінова розповіла про операцію (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

"Ще чекаю аналіз на гістологію. Трошки ще нервую, але сподіваюсь, що все добре", - сказала Літвінова.

Розповіла зірка "МастерШефу" і про своє самопочуття після хірургічного втручання.

"Краще себе вже почуваю, але все ще є слабкість. Особливо те, що я не можу пити знеболююче через те, що в мене дуже слабкий шлунок. Не дуже часто п'ю ліки, я пігулки не люблю взагалі", - поділилася кулінарна експертка.

"Лікуюся гомеопатією, а зараз потрібно пити ліки і мені ще гірше, коли я п'ю знеболюючі. Тому терплю, маю вигляд не дуже, ще в зелене одягнулася - така жаба", - підсумувала Літвінова.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; перенесла складну операцію: &quot;мені ще гірше&quot;

Тетяна Літвінова розповіла про операцію (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Раніше Сирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу.

Також ми розповідали, що дружина відомого українського композитора постраждала під час ракетної атаки РФ.

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