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Сирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу: що сталося

П'ятниця 16 лютого 2024 19:16
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Сирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу: що сталося Олександр Сирський провідав у лікарні пораненого журналіста (фото: Facebook/Олександр Сирський)
Автор: Василина Копитко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провідав у лікарні воєнного кореспондента програми "Крим.Реалії" Радіо Свобода Дмитра Євчина, який місяць тому отримав осколкове поранення під час висвітлення подій на передовій у Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

Головнокомандувач провідав журналіста у лікарні

16 лютого Сирський завітав до журналіста у лікарню, де той проходить реабілітацію. Нагадаємо, що 17 січня журналіст Дмитро Євчин і оператор Микита Ісайко висвітлювали події на передовій у районі Роботиного Запорізької області. Унаслідок мінометного обстрілу Дмитро зазнав осколкового поранення в ногу.

Після того, як пораненому журналісту надали першу допомогу українські бойові медики разом з оператором, його евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а звідти перевезли до лікарні в Запоріжжі. Зараз життю Дмитра нічого не загрожує, він перебуває на лікуванні і реабілітації у Києві.

"Подякував Дмитрові за його важливу журналістську роботу і громадянську відвагу та побажав йому швидкого одужання", - написав Головнокомандувач.

Сирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу: що сталосяСирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу: що сталосяГоловнокомандувач Сирський відвідав пораненого журналіста Дмитра Євчина у лікарні (фото: Facebook/Олександр Сирський)

Також Сирський зазначив, що за особисту мужність, професіоналізм, самовідданість під час виконання журналістських завдань в районі бойових дій та об'єктивне й неупереджене інформування суспільства про героїзм воїнів Збройних Сил України під час відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти нашої держави, вручив Дмитрові коїн Головнокомандувача Збройних Сил України.

Сирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу: що сталосяСирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу: що сталосяСирський вручив журналісту коїн Головнокомандувача Збройних Сил України (фото: Facebook/Олександр Сирський)

Додамо, що коїни Головнокомандувача Збройних Сил України - це спеціальні монети, які виготовляють на замовлення і вони не призначені для продажу.

Раніше ми писали про те, що Генінспектор бундесверу пообіцяв Сирському допомогу Україні на 100 млн євро.

Читайте також про те, що Сирський і Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ.

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Олександр Сирський
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