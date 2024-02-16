Знесло на ліжко: дружина відомого українського композитора постраждала під час ракетної атаки РФ
Вчора, 15 лютого, через російський ракетний обстріл Київщини постраждала сім’я українського композитора Ігоря Поклада. Його дружину Світлану вибуховою хвилею відкинуло на ліжко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку обраниці музиканта.
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За словами Світлани Поклад, зазвичай вона дотримується усіх правил безпеки під час повітряної тривоги, проте того дня була втомлена і лягла відпочивати.
Її розбудив сигнал про ракетну небезпеку, після чого жінка підійшла до відчиненого вікна, щоб його зачинити, і її вибуховою хвилею відкинуло на ліжко.
"Зазвичай я стежу за попередженнями про злет тих чудовиськ, але вчора дуже втомилася, лягла і проспала. Десь о п'ятій ранку. Спрацював мій "дзвіночок". Загроза у напрямку Ворзеля", - пригадала Світлана.
Ігор Поклад з дружиною (фото: facebook.com/svitlana.poclad)
"Ось тут уже не жарти. Піднялася. І пішла до вікна, яке відкрила ще вночі, тому що не вистачало повітря, вирішила закрити про всяк випадок. І тут... спочатку крихітне щось у небі, наче місяць там, а потім божевільний вибух. Божевільний! А червоне небо. І мене вдарило об раму, а потім відкинуло на ліжко. Знесло", - продовжила вона.
Потім дружина композитора приклала щось холодне до своєї щоки, віднесла тривожну валізку і куртки в підвал, і допомогла своєму чоловікові спуститися.
Світлана зазначила, що цей ранок став для неї уроком і нагадуванням про те, що війна триває, і важливо серйозно сприймати попередження про небезпеку.
"Ця проклята країна не зупиниться! Ніколи! І ми просто не маємо права нехтувати сигналами тривоги. Для мене особисто сьогоднішній ранок був уроком. І попередженням - ніхто тебе не змушує, вирішуй сама. Вирішила, але пізно! Могла статися трагедія!", - написала обраниця музиканта.
Нагадаємо, у квітні 2022 року жінка повідомила, що на початку повномасштабного вторгнення РФ їхня сім'я кілька днів ховалася у підвалі, а потім покинула Ворзель, вирушивши до Києва.
Деякий час в їхньому будинку жили російські окупанти, які, залишаючи місцевість, забрали чужі речі і залишили вибухівку.
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Також ми писали, що відомий співак публічно підтримав мобілізацію і вступив до лав ЗСУ.