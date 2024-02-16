Знесло на ліжко: дружина відомого українського композитора постраждала під час ракетної атаки РФ

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку обраниці музиканта.

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За словами Світлани Поклад, зазвичай вона дотримується усіх правил безпеки під час повітряної тривоги, проте того дня була втомлена і лягла відпочивати.

Її розбудив сигнал про ракетну небезпеку, після чого жінка підійшла до відчиненого вікна, щоб його зачинити, і її вибуховою хвилею відкинуло на ліжко.

"Зазвичай я стежу за попередженнями про злет тих чудовиськ, але вчора дуже втомилася, лягла і проспала. Десь о п'ятій ранку. Спрацював мій "дзвіночок". Загроза у напрямку Ворзеля", - пригадала Світлана.

Ігор Поклад з дружиною (фото: facebook.com/svitlana.poclad)

"Ось тут уже не жарти. Піднялася. І пішла до вікна, яке відкрила ще вночі, тому що не вистачало повітря, вирішила закрити про всяк випадок. І тут... спочатку крихітне щось у небі, наче місяць там, а потім божевільний вибух. Божевільний! А червоне небо. І мене вдарило об раму, а потім відкинуло на ліжко. Знесло", - продовжила вона.

Потім дружина композитора приклала щось холодне до своєї щоки, віднесла тривожну валізку і куртки в підвал, і допомогла своєму чоловікові спуститися.

Світлана зазначила, що цей ранок став для неї уроком і нагадуванням про те, що війна триває, і важливо серйозно сприймати попередження про небезпеку.

"Ця проклята країна не зупиниться! Ніколи! І ми просто не маємо права нехтувати сигналами тривоги. Для мене особисто сьогоднішній ранок був уроком. І попередженням - ніхто тебе не змушує, вирішуй сама. Вирішила, але пізно! Могла статися трагедія!", - написала обраниця музиканта.

Нагадаємо, у квітні 2022 року жінка повідомила, що на початку повномасштабного вторгнення РФ їхня сім'я кілька днів ховалася у підвалі, а потім покинула Ворзель, вирушивши до Києва.

Деякий час в їхньому будинку жили російські окупанти, які, залишаючи місцевість, забрали чужі речі і залишили вибухівку.