Звезда "МастерШеф" перенесла сложную операцию: "мне еще хуже"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды кулинарного шоу.

Что известно

Ранее Татьяна испугала поклонников снимком, сделанным в больнице, где была видна капельница в руке.

"Мои хорошие, со мной все хорошо. Спасибо каждому за добрые слова", - подписала Литвинова.

Татьяна Литвинова рассказала об операции (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Впоследствии она объяснила фолловерам, что именно с ней произошло.

Выяснилось, что у знаменитости обнаружили новообразование, которое нужно было срочно удалить.

"Что же со мной было? Это была операция очень сложная по удалению некоторых новообразований, которые нужно было удалить, чтобы уже не думать о них", - поделилась Татьяна.

Конкретный диагноз она называть не стала, однако добавила, что еще ждет выводов врачей.

Татьяна Литвинова рассказала об операции (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

"Еще жду анализ на гистологию. Немножко еще нервничаю, но надеюсь, что все хорошо", - сказала Литвинова.

Рассказала звезда "МастерШефа" и о своем самочувствии после хирургического вмешательства.

"Лучше себя уже чувствую, но все еще есть слабость. Особенно то, что я не могу пить обезболивающее из-за того, что у меня очень слабый желудок. Не очень часто пью лекарства, я таблетки не люблю вообще", - поделилась кулинарный эксперт.

"Лечусь гомеопатией, а сейчас нужно пить лекарства и мне еще хуже, когда я пью обезболивающие. Поэтому терплю, выгляжу не очень, еще в зеленое оделась - такая жаба", - подытожила Литвинова.

Татьяна Литвинова рассказала об операции (фото: instagram.com/tanita_litvinova)