Зірка "Ліги сміху" Розовий вперше показав наслідки важкого поранення (фото)

Віктор Розовий, який продовжує відновлення після важкої травми, поділився своїм новим фото. Зокрема, він вперше показав, як виглядає його голова після складного уламкового поранення в голову.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки "Ліги Сміху".
На оприлюдненому у соцмережах кадрі можна побачити, що на голові видніється помітний слід, який з'явився внаслідок потрапляння уламку. Також довкола видно декілька шрамів.
Але навіть у такій ситуації захисник не забуває про гумор.
"Той во, впав", - написав Віктор у підписі до знімку.
Комік показав голову вперше після поранення (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Раніше у своєму блозі гуморист різними способами прикривав уражене місце. Але зараз, через кілька місяців відновлення та хірургічних втручань, все ж наважився показати свою травмовану голову.
На захист рідної країни комік став на початку повномасштабної російсько-української війни. Він боронив Батьківщину у складі 3-ї окремої штурмової бригади.
Воїн отримав складне поранення під час виконання одного з бойових завдань. Його швидко госпіталізували та провели не одну необхідну медичну маніпуляцію.
На щастя, лікування дало позитивні результати, і наразі знаменитість продовжує впевнено та поступово реабілітуватися.
До слова, нещодавно зірка показався в колісному кріслі, а поруч із ним у цей момент стояла його обраниця - Ольга Мерзлікіна.
Раніше Ольга повідомляла, що реабілітація Віктора в тому числі може відбутися і за кордоном, але для цього необхідний був відповідний дозвіл від фахівців.
"Віктор відновлюється в Україні, аж поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Дякуємо усім за питання у дірект, та відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", - писала Мерзлікіна наприкінці квітня.
Де зараз знаходиться зірка "Ліги Сміху" - в Україні чи ні - залишається невідомим, адже він не розкриває цієї інформації. Проте у коментарях шанувальники не втомлюються бажати йому швидкого одужання, а також висловлюють слова подяки за захист країни від окупантів.
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