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Звезда "Лиги смеха" Розовый попал в российский "миротворец": он отреагировал

Пятница 13 сентября 2024 10:40
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Звезда "Лиги смеха" Розовый попал в российский "миротворец": он отреагировал Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Лиги Смеха" и военнослужащий Виктор Розовый сообщил, что нашел себя на российском сайте "Немезида". Этот ресурс представляет собой аналог украинского "Миротворца" и размещает информацию о преступлениях против государственности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юмориста.

Так, ветеран опубликовал в своих stories скриншот страницы хакерского ресурса "Немизида".

На сайте указана личная информация Розового и его фото.

Виктор, с присущим ему юмором, отреагировал на это.

"Я на ру***вом миротворце. А моя классная руководительница говорила мне, что я ничего в жизни не добьюсь!", - написал ветеран.

Звезда &quot;Лиги смеха&quot; Розовый попал в российский &quot;миротворец&quot;: он отреагировал

Скриншот

Что известно об аналоге украинского "Миротворца"

Проект "Немезида" (Project Nemesis) - это веб-сайт, разработанный российскими хакерами, на котором размещены фотографии и личные данные множества людей, участвующих в войне на стороне Украины.

В частности, там публикуются даты рождения, адреса, номера телефонов, номера паспортов, а также личные профили в соцсетях и другая подобная информация.

Недавно Виктор Розовый раскрыл подробности реабилитации и вспомнил бой перед ранением.

Также он и его коллега Игорь Ласточкин отреагировали на смерть Маслякова.

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