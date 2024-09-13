Звезда "Лиги смеха" Розовый попал в российский "миротворец": он отреагировал

Звезда "Лиги Смеха" и военнослужащий Виктор Розовый сообщил, что нашел себя на российском сайте "Немезида". Этот ресурс представляет собой аналог украинского "Миротворца" и размещает информацию о преступлениях против государственности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юмориста.

Так, ветеран опубликовал в своих stories скриншот страницы хакерского ресурса "Немизида".

На сайте указана личная информация Розового и его фото.

Виктор, с присущим ему юмором, отреагировал на это.

"Я на ру***вом миротворце. А моя классная руководительница говорила мне, что я ничего в жизни не добьюсь!", - написал ветеран.

Скриншот

Что известно об аналоге украинского "Миротворца"

Проект "Немезида" (Project Nemesis) - это веб-сайт, разработанный российскими хакерами, на котором размещены фотографии и личные данные множества людей, участвующих в войне на стороне Украины.

В частности, там публикуются даты рождения, адреса, номера телефонов, номера паспортов, а также личные профили в соцсетях и другая подобная информация.