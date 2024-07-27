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Зірка "Ліги сміху" Розовий показав шрами від трепанації після поранення на фронті (фото)

Субота 27 липня 2024 22:11
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Зірка "Ліги сміху" Розовий показав шрами від трепанації після поранення на фронті (фото) Віктор Розовий (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Гуморист та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який отримав на війні важкі травми, продовжує реабілітацію. Він дивом вижив після уламкового поранення голови, а нині показав свої шрами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Розовий поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Шрами прикрашають чоловіка"

Розовий все частіше ділиться з фанами інформацією про свій стан після поранення. Втім, він це робить доволі стримано та з гумором.

І нині Розовий розмістив фото, на якому показав наслідки поранення. Артисту робили трепанацію.

Зірка &quot;Ліги сміху&quot; Розовий показав шрами від трепанації після поранення на фронті (фото)

Розовий показався після поранення (скріншот)

"Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?" - написав гуморист.

Відомо, що Розовий вирушив на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. Артист захищав країну у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

У квітні з'явилася інформація про те, що Розовий отримав серйозне поранення. Завдяки швидкій евакуації з поля бою артиста вдалося врятувати.

І нині гуморист публічно звернувся до людини, яка причетна до його порятунку.

"Патрік, вітаю з днем медика. Не знаю, чи ти позиціонуєш себе медиком, але ти точно один з найважливіших медиків в моєму житті. Дякую, що врятував", - написав Розовий.

Зірка &quot;Ліги сміху&quot; Розовий показав шрами від трепанації після поранення на фронті (фото)

Нова Stories Розового (скріншот)

До слова, нещодавно Розовий після важкого поранення ніжно звернувся до дружини.

Окрім цього, раніше Амадор Лопес зізнався, чи хоче виїхати з України.

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