Зірка "Ліги сміху" Розовий показав шрами від трепанації після поранення на фронті (фото)

Гуморист та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який отримав на війні важкі травми , продовжує реабілітацію. Він дивом вижив після уламкового поранення голови, а нині показав свої шрами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Розовий поділився на своїй сторінці в Instagram .

"Шрами прикрашають чоловіка"

Розовий все частіше ділиться з фанами інформацією про свій стан після поранення. Втім, він це робить доволі стримано та з гумором.

І нині Розовий розмістив фото, на якому показав наслідки поранення. Артисту робили трепанацію.

Розовий показався після поранення (скріншот)

"Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?" - написав гуморист.

Відомо, що Розовий вирушив на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. Артист захищав країну у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

У квітні з'явилася інформація про те, що Розовий отримав серйозне поранення. Завдяки швидкій евакуації з поля бою артиста вдалося врятувати.

І нині гуморист публічно звернувся до людини, яка причетна до його порятунку.

"Патрік, вітаю з днем медика. Не знаю, чи ти позиціонуєш себе медиком, але ти точно один з найважливіших медиків в моєму житті. Дякую, що врятував", - написав Розовий.

Нова Stories Розового (скріншот)