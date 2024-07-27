Звезда "Ліги сміху" Розовый показал шрамы от трепанации после ранения на фронте (фото)
Юморист и звезда "Ліги сміху" Виктор Розовый, получивший на войне тяжелые травмы, продолжает реабилитацию. Он чудом выжил после осколочного ранения головы, а теперь показал свои шрамы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Розовый поделился на своей странице в Instagram.
"Шрамы украшают мужчину"
Розовый все чаще делится с фанами информацией о своем состоянии после ранения. Впрочем, он это делает довольно сдержанно и с юмором.
И сейчас Розовый разместил фото, на котором показал последствия ранения. Артисту делали трепанацию.
Розовый показался после ранения (скриншот)
"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?" - написал юморист.
Известно, что Розовый отправился на фронт в начале полномасштабной войны против Украины. Артист защищал страну в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.
В апреле появилась информация о том, что Розовый получил серьезное ранение. Благодаря быстрой эвакуации с поля боя артиста удалось спасти.
И сейчас юморист публично обратился к человеку, причастному к его спасению.
"Патрик, поздравляю с днем медика. Не знаю, позиционируешь ли ты себя медиком, но ты точно один из важнейших медиков в моей жизни. Спасибо, что спас", - написал Розовый.
Новая Stories Розового (скриншот)
К слову, недавно Розовый после тяжелого ранения нежно обратился к жене.
Кроме того, ранее Амадор Лопес признался, хочет ли уехать из Украины.