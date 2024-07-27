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Звезда "Ліги сміху" Розовый показал шрамы от трепанации после ранения на фронте (фото)

Суббота 27 июля 2024 22:11
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Звезда "Ліги сміху" Розовый показал шрамы от трепанации после ранения на фронте (фото) Виктор Розовый (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Юморист и звезда "Ліги сміху" Виктор Розовый, получивший на войне тяжелые травмы, продолжает реабилитацию. Он чудом выжил после осколочного ранения головы, а теперь показал свои шрамы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Розовый поделился на своей странице в Instagram.

"Шрамы украшают мужчину"

Розовый все чаще делится с фанами информацией о своем состоянии после ранения. Впрочем, он это делает довольно сдержанно и с юмором.

И сейчас Розовый разместил фото, на котором показал последствия ранения. Артисту делали трепанацию.

Звезда &quot;Ліги сміху&quot; Розовый показал шрамы от трепанации после ранения на фронте (фото)

Розовый показался после ранения (скриншот)

"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?" - написал юморист.

Известно, что Розовый отправился на фронт в начале полномасштабной войны против Украины. Артист защищал страну в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

В апреле появилась информация о том, что Розовый получил серьезное ранение. Благодаря быстрой эвакуации с поля боя артиста удалось спасти.

И сейчас юморист публично обратился к человеку, причастному к его спасению.

"Патрик, поздравляю с днем медика. Не знаю, позиционируешь ли ты себя медиком, но ты точно один из важнейших медиков в моей жизни. Спасибо, что спас", - написал Розовый.

Звезда &quot;Ліги сміху&quot; Розовый показал шрамы от трепанации после ранения на фронте (фото)

Новая Stories Розового (скриншот)

К слову, недавно Розовый после тяжелого ранения нежно обратился к жене.

Кроме того, ранее Амадор Лопес признался, хочет ли уехать из Украины.

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