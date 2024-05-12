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Віктор Розовий після важкого поранення ніжно звернувся до дружини

Неділя 12 травня 2024 19:45
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Віктор Розовий після важкого поранення ніжно звернувся до дружини Віктор Розовий з дружиною Ольгою (фото: instagram.com/myronmuza)
Автор: Юлія Любченко

Віктор Розовий вирішив публічно подякувати своїй новоспеченій дружині та зробив це дуже ніжно.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Розового.

З якими словами військовий комік звернувся до дружини

Нещодавно Віктор нарешті прийшов до тями після важкого осколкового поранення у голову та вийшов на зв’язок. Сам він, як завжди, підійшов до цієї новини з гумором та написав, що потім буде хизуватися тим, що воював.

На щастя Розовий йде на поправку і дуже вдячний своїй дружині Ользі за піклування, догляд, та за те, що вона весь цей період була поруч з ним та не давала жодних коментарів.

Комік вирішив подякувати своїй коханій обраниці публічно, і ці слова сказані від щирого і люблячого серця.

"Я безмежно вдячний тобі за кожну мить яку ти поруч зі мною", - пише Віктор.

Віктор Розовий після важкого поранення ніжно звернувся до дружини

Віктор звернувся до дружини (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Поранення Віктора Розового - що відомо

Нагадаємо, що 21 березня під час виїзного завдання Віктор отримав складне осколкове поранення голови. 22 березня про це вже повідомили дружині та мамі військового.

Це дуже складна травма, і важко уявити, чого тільки вартувала евакуація, якій брали участь побратими Розового, і зробили це дуже вчасно, адже був високий ризик.

А нещодавно Віктор вже показав, як виглядає зараз у лікарні, чоловік дуже схуд та має досить великий шрам на голові. Але зірка "Ліги сміху" тримається на позитиві.

Наприклад, у новій stories він вже думає про прогулянки, але не припиняє казати це чесно, адже Розовий ще оцінив свою роботу на фронті.

"Після війни я буду прогулюватись вулицями міста. Парками. Алеями. І раптом, краєм вуха В натовпі я почую фразу. "Ето лучшая работа в мірє" І проблююсь…", - каже Віктор.

Віктор Розовий після важкого поранення ніжно звернувся до дружини

Скриншот

Як мережа реагує на новий контент військового

Під новим дописом Розового з дружиною, люди почали бажати йому найшвидшого одужання та дякувати за те, що він робить:

  • "Боже, як же я рада, що ти живий! Безмежно дякую тобі за захист нашої України! Одужуй якнайшвидше! Вам з дружиною ще довго і щасливо жити це життя! Побільше вам прекрасних моментів і якомога менше складнощів"
  • "Одужуйте дядя Вітя. І велика повага дружині"
  • "Тримайся Вікторе. Уся Україна хвилюється за тебе. Сили і терпіння твоїй дружині. Швидшого одужання"
  • "Здоров'я вам обом"
  • "Міцного вам здоров'я"
  • "Радий знати, що ти вирулив, одужуй! Ще купа справ"
  • "Яка чудова, неймовірна родина. Здоров'я, Перемоги Україні, відсвяткувати срібне, золоте, діамантове, залізне, коронне весілля. Віктор Розовий дякую вам за захист"
  • "Бережіть один одного"
  • "Ви два титани".

Раніше ми розповідали, що казала дружина Розового про його стан.

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