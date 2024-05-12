Віктор Розовий після важкого поранення ніжно звернувся до дружини
Віктор Розовий вирішив публічно подякувати своїй новоспеченій дружині та зробив це дуже ніжно.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Розового.
З якими словами військовий комік звернувся до дружини
Нещодавно Віктор нарешті прийшов до тями після важкого осколкового поранення у голову та вийшов на зв’язок. Сам він, як завжди, підійшов до цієї новини з гумором та написав, що потім буде хизуватися тим, що воював.
На щастя Розовий йде на поправку і дуже вдячний своїй дружині Ользі за піклування, догляд, та за те, що вона весь цей період була поруч з ним та не давала жодних коментарів.
Комік вирішив подякувати своїй коханій обраниці публічно, і ці слова сказані від щирого і люблячого серця.
"Я безмежно вдячний тобі за кожну мить яку ти поруч зі мною", - пише Віктор.
Віктор звернувся до дружини (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Поранення Віктора Розового - що відомо
Нагадаємо, що 21 березня під час виїзного завдання Віктор отримав складне осколкове поранення голови. 22 березня про це вже повідомили дружині та мамі військового.
Це дуже складна травма, і важко уявити, чого тільки вартувала евакуація, якій брали участь побратими Розового, і зробили це дуже вчасно, адже був високий ризик.
А нещодавно Віктор вже показав, як виглядає зараз у лікарні, чоловік дуже схуд та має досить великий шрам на голові. Але зірка "Ліги сміху" тримається на позитиві.
Наприклад, у новій stories він вже думає про прогулянки, але не припиняє казати це чесно, адже Розовий ще оцінив свою роботу на фронті.
"Після війни я буду прогулюватись вулицями міста. Парками. Алеями. І раптом, краєм вуха В натовпі я почую фразу. "Ето лучшая работа в мірє" І проблююсь…", - каже Віктор.
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Як мережа реагує на новий контент військового
Під новим дописом Розового з дружиною, люди почали бажати йому найшвидшого одужання та дякувати за те, що він робить:
- "Боже, як же я рада, що ти живий! Безмежно дякую тобі за захист нашої України! Одужуй якнайшвидше! Вам з дружиною ще довго і щасливо жити це життя! Побільше вам прекрасних моментів і якомога менше складнощів"
- "Одужуйте дядя Вітя. І велика повага дружині"
- "Тримайся Вікторе. Уся Україна хвилюється за тебе. Сили і терпіння твоїй дружині. Швидшого одужання"
- "Здоров'я вам обом"
- "Міцного вам здоров'я"
- "Радий знати, що ти вирулив, одужуй! Ще купа справ"
- "Яка чудова, неймовірна родина. Здоров'я, Перемоги Україні, відсвяткувати срібне, золоте, діамантове, залізне, коронне весілля. Віктор Розовий дякую вам за захист"
- "Бережіть один одного"
- "Ви два титани".
Раніше ми розповідали, що казала дружина Розового про його стан.
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