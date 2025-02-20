Зірка "Кварталу 95" і "Ліги Сміху" поповнив лави ЗСУ
Популярний гуморист, учасник "Кварталу 95" і тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін мобілізувався до лав Збройних Сил України.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.
Актор виставив фото зі зброєю та військовий квиток.
"Складні часи породжують сильних людей", - підписав він фото.
Також він додав хештег "1 з 4%". Зазначимо, що таким чином Ласточкін висміяв заяву президента США Дональда Трампа, що відсоток підтримки глави української держави Володимира Зеленського знизився до 4.
Ласточкін вступив до ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)
Як відреагували в мережі
Фоловери відомого коміка одразу ж почали коментувати неоднозначну публікацію. Багато хто пише слова поваги і дякує за такий вибір:
- "Завжди вважав вас найкращим гумористом країни, зараз бачу, що ви - справжній чоловік"
- "Тільки підтримка і повага. Не розумію, як можна що-небудь погане на такий пост написати"
- "Знайшов спосіб піти з тренерів "Ліги Сміху"
- "Завжди був і є найкращий"
- "Повага. Спочатку волонтерство, тепер - захист країни. Пишаємося вами. Божої опіки"
- "Бережіть себе, будь ласка! Господи збережи його для сина".
Серед них була і військовослужбовиця Ангеліна Безотосна. На сторінці дівчини в Instagram сказано, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр".
Скриншот сторінки Ангеліни Безотосної
"Маю честь бути з тобою в одній бригаді", - також зазначила вона в коментарі.
Скриншот коментаря
Що відомо про Ігоря Ласточкіна
Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в Шимкенті (Казахстан). До 11 років жив там, а потім переїхав до Ташкента (Узбекистан).
В Україну переїхав, щоб здобути вищу освіту. У 2009 році закінчив Державну металургійну академію України в місті Дніпро.
У студентські роки став захоплюватися КВК. Грав за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проєкт". У 2008 році прийшов у "Збірну Дніпропетровська", де став капітаном.
З 2015 року - тренер у гумористичному шоу "Ліга Сміху". У 2016-му став суддею шоу "Розсміши коміка".
У 2018 році брав участь у проєкті "Танці з зірками", де переміг з Ілоною Гвоздьовою.
Також працював актором у студії "Квартал 95", а також знявся в кількох фільмах.
Після початку повномасштабного вторгнення комік практично зник з інформаційного простору. Відомо, що його дружина Анна і син Радмір, якому цього року виповниться 11 років, переїхали жити до США.
Сам же Ласточкін, судячи з його нечисленних публікацій у соцмережах, останнім часом займався волонтерством, а також їздив із колегами з шоу "Ліга Сміху" в прифронтові області, щоб підтримати військових.
Ігор Ласточкін у ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)