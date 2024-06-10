Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою, яка молодша за нього на 20 років

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв повідомив про проблеми у стосунках з молодшою на 20 років нареченою Мар'яною Боцвинюк, якій він освідчився минулого року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артиста для "Люкс ФМ" .

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За словами Ахтема, вони з його обраницею проходять через складний період. Він зізнався, що у них різні погляди на життя і поки що весілля не входить у їхні плани.

Також продюсер ухилився від відповіді на запитання про те, чи продовжують вони жити разом.

"Поки що не будемо грати весілля. Ми на початку обговорювали, але зараз – ні. Можливо, невдовзі. Ні, офіційно стосунки не оформлювали. Ми переживаємо непростий період стосунків. Не знаю, як воно буде далі", - поділився Сеітаблаєв.

"Це скоріше пов’язано з тим, що ми двоє дорослих людей і маємо певні переконання й погляди на життя, які далеко не завжди сходяться", - додав він.

Ахтем Сеітаблаєв з коханою (фото: instagram.com/seitablaiev)

Крім того, Сеітаблаєв розповів, що періодично спілкується зі своїми дітьми і нещодавно встиг побачити свою однорічну онуку.

Однак, за його словами, дочка з онукою зараз живуть у Бельгії, тому можливості проводити час разом випадають рідко.

З двома іншими дітьми продюсер також підтримує зв'язок.

"Підтримуємо стосунки завдяки Мережі, телефонним розмовам. Я часто спілкуюся зі старшою донькою, яка зараз в Бельгії. Емоції від онуки надзвичайні. Не дарма кажуть, що онуки - найулюбленіші діти", - сказав режисер.

Каже, що хотів би балувати їх подарунками, але вони мешкають в Бельгії, тому наскільки це можливо, Ахтем намагається це робити. Але, на жаль, не так часто, як хотілося б.