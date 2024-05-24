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Зірка "Кварталу" висловилася про хейт Кошового: "Люди в хворому стані"

П'ятниця 24 травня 2024 11:47
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Зірка "Кварталу" висловилася про хейт Кошового: "Люди в хворому стані" Зірка "Кварталу" захистила Кошового словами про "хворий стан" людей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка "Кварталу" та серіалу "Слуга народу" Ольга Жуковцова висловилася про Євгена Кошового, який отримує чимало критики у мережі. На думку артистки, нині люди не мають сил, аби не дратуватися.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про Кошового гумористка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Жуковцова вважає, що Кошового критикують у мережі лише через те, що зараз відбувається. І, на думку артистки, він отримував би менше хейту, якби не було повномасштабної війни РФ проти України.

"Зараз люди в Україні в хворому стані. І якби, наприклад, все, що трапляється зараз з "Кварталом", з Женею, траплялось до повномасштабного вторгнення, можливо навіть до того як Володимир Зеленський став президентом, то мені здається, що 70-80% хейту не було б", - заявила Жуковцова.

"Були б сили не роздратуватися, не зненавидіти, не захотіти зробити боляче. А через те, що у всіх нема енергії, це ж це ж мають бути сили, щоб не піти в якісь погані відчуття, на це потрібна енергія. І зараз у людей її нема", - додала артистка.

Зірка &quot;Кварталу&quot; висловилася про хейт Кошового: &quot;Люди в хворому стані&quot;Зірка "Кварталу" пояснила, чому хейтять Кошового (скріншот)

На думку гумористки, люди все одно пов'язують та асоціюють "Квартал" та його учасників з Зеленським. Втім, вона вважає, що це не правильно.

"Я коли бачу хейт, номерів наших, "Кварталу" об'єднаного, я думаю: от чого жодного разу я не побачила, як хтось запостив класний номер?" - зазначає Жуковцова.

"Чомусь у людей не викликає такого бажання... У нас така природа, що якщо щось нам не дуже, то розкажу про це, а якщо класно - я можу і промовчати і піти далі", - додала вона.

До слова, нещодавно Пивоваров розповів про пригоди на кордоні з РФ.

Окрім цього, раніше стало відомо, що Віктору Павліку зробили операцію.

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