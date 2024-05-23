ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Віктору Павліку зробили операцію: "Пів години зупинки сердця"

Четвер 23 травня 2024 14:55
UA EN RU
Віктору Павліку зробили операцію: "Пів години зупинки сердця" Співак був у реанімації (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Поліна Іваненко

Український співак Віктор Павлік переніс операцію. Дружина артиста, блогерка Катерина Репяхова, вже розповіла про його стан, а також зазначила, що це були надскладні дні для її родини.

Як повідомляє РБК-Украаїна (проект Styler), про це обраниця співака розповіла у новому дописі на своїй сторінці в Instagram.

Що сталося з Павліком

Репяхова вже розповідала, що артист має проблеми зі здоров'ям. Один із клапанів у серці Павліка не виконує свою функцію, а тому лікарі казали про необхідність операції ще рік тому. Втім, артист не хотів лягати під ніж.

Але потім Павліка вмовили. І тепер він проходить реабілітацію. Втім, цьому передували 10 днів, які виявилися дуже непростими.

Як виявилося, співак потрапив до реанімації, його підключали до апарату штучної вентиляції легень (ШЛВ).

"10 днів в лікарні. 4 години операції. Пів години зупинки мого коханого серця. Пів години апарату штучного кровообігу. 2 доби в реанімації. Пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. 2 доби без зв'язку. 2 доби безкінечних дзвінків в реанімацію", - розповіла Репяхова.

Віктору Павліку зробили операцію: &quot;Пів години зупинки сердця&quot;

Віктору Павліку зробили операцію: &quot;Пів години зупинки сердця&quot;

Павлік переніс операцію (скріншоти)

За словами блогерки, цей час став для неї "вічністю". Вона навідувала Павліка у лікарні та зняла зустріч із ним на відео. Репяхова тримала чоловіка за руку та помітно хвилювалася.

"Це були надскладні дні, які ми пережили разом", - розповіла дружина артиста.

У коментарях фани побажали Павліку швидкого відновлення після операції. Також юзери підтримали Репяхову, яка хвилювалася за чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Саніну помітили з чоловіком, але це не її обранець.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Усик зніметься у голлівудському фільмі разом зі "Скелею" Джонсоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Павлік Зірки шоу-бізнесу Зірки
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР