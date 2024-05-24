Звезда "Квартала" высказалась о хейте Кошевого: "Люди в больном состоянии"

Звезда "Квартала" и сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова высказалась о Евгении Кошевом, который получает немало критики в сети. По мнению артистки, сейчас у людей нет сил, чтобы не злиться.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением о Кошевом юмористка поделилась в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube-канале.

Жуковцова считает, что Кошевого критикуют в сети только из-за того, что сейчас происходит. И, по мнению артистки, он получал бы меньше хейта, если бы не было полномасштабной войны РФ против Украины.

"Сейчас люди в Украине в больном состоянии. И если бы, например, все, что происходит сейчас с "Кварталом", с Женей, случалось до полномасштабного вторжения, возможно даже до того, как Владимир Зеленский стал президентом, то мне кажется, что 70-80% хейта не было бы", - заявила Жуковцова.

"Были бы силы не раздражаться, не возненавидеть, не захотеть сделать больно. А потому, что у всех нет энергии, это же должны быть силы, чтобы не пойти в какие-то плохие ощущения, на это нужна энергия. И сейчас у людей ее нет", - добавила артистка.

Звезда "Квартала" объяснила, почему хейтят Кошевого (скриншот)

По мнению юмористки, люди все равно связывают и ассоциируют "Квартал" и его участников с Зеленским. Впрочем, она полагает, что это не правильно.

"Я когда вижу хейт, номеров наших, "Квартала" объединенного, я думаю: вот чего ни разу я не увидела, как кто-то застиг классный номер?" - отмечает Жуковцова.

"Почему-то у людей не вызывает такого желания... У нас такая природа, что если что-то нам не очень, то расскажу об этом, а если классно - я могу и промолчать и пойти дальше", - добавила она.