ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Робили дивні речі": Пивоваров розповів про пригоди на кордоні з РФ

Четвер 23 травня 2024 17:45
UA EN RU
"Робили дивні речі": Пивоваров розповів про пригоди на кордоні з РФ Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Поліна Іваненко

Український співак Артем Пивоваров пригадав свою юність та розповів про життя у рідному місті на Харківщині. Своє дитинство артист провів у Вовчанську, від якого усього 15 кілометрів до РФ.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про пригоди на російському кордоні Пивоваров розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

Що співак робив біля кордонів РФ

За словами Пивоварова, він та його друзі могли доїхати до території країни-агресорки велосипедами, адже це дуже близько.

Вже у юності артист та його знаймові не були раді тому, що їхнє місто розташовано поруч з РФ.

"Ми на велосипедах із хлопцями доїжджали до кордону і робили дивні речі, крали чорний метал, наприклад. Нам вже тоді не подобалося, що ми живемо поруч із ними", - зізнався артист.

Пивоваров зазначив, що у хлопця в провінційному місті є два варіанти життя. Або він починає займатися "непристойними речами", або ж просто їде з міста.

"У мене не було можливості виїхати, бо я з дуже простої сім’ї. Мене виховали дві неймовірні жінки - моя мама і бабуся, вони пройшли непростий шлях зі мною і, я вважаю, виховали в мені найкращі цінності", - додав співак.

&quot;Робили дивні речі&quot;: Пивоваров розповів про пригоди на кордоні з РФ

Артист розповів про життя біля кордонів РФ (скріншот)

Пивоваров звернувся до українців

Артист, який активно допомагає ЗСУ, нагадав про те, що підтримати військових можуть всі.

"Навіть якщо у вас немає можливості донатити матеріально, зараз у всіх військових є соціальні мережі, вони викладають відео. Їм важлива увага, для них це мотивація. Для них ваша подяка навіть у форматі лайків і коментарів також важлива", - зазначив Пивоваров.

Нагадаємо, раніше Пивоваров розкрив невідомий факт про Klavdia Petrivna.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що Віктору Павліку зробили операцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артем Пивоваров Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський