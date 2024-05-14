Зірка "Кварталу" Гатун зізналася, чи вплинув скандал через номер про Скадовськ на її кар’єру

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Зі слів артистки, ця історія не позбавила її роботи в театрі та "Студії Квартал 95".

Вона додала, що нікого не хотіла образити, а цю тему обговорювати не готова, адже вона їй неприємна.

"Адекватні люди все знають, розуміють. Для мене це неприємний момент в житті. Я нікого особисто не хотіла образити. В "Кварталі" я далі працюю, якби ви цього не хотіли. В театрі я далі працюю, якби ви цього хотіли", - сказала Ірина.

Ведуча також поцікавилися у Гатун, чи вдалося їй якось "прибрати" своє ім’я з бази "Миротворця", куди її внесли після скандалу за участь у гуманітарній агресії проти України та публічній нарузі над українськими громадянами, які перебувають на окупованих територіях.

"Мені це все (внесення в "Миротворець" - ред.)… ну не можна ж такі слова казати. Поміняємо тему скандала, бо я не хочу більше про це говорити. У мене все нормально", - запевнила гумористка.

Що відомо про скандал

31 грудня 2023 року у програмі "Квартал 95" на телеканалі "1+1" показали гумористичну сцену, в якій зобразили переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, яка переїхала на Закарпаття і намагається спілкуватися українською.

За сценарієм, головна героїня родом зі Скадовська і погано розмовляє українською мовою. Під час спілкування із закарпатцем вона перекручує слова, надаючи їм "кумедного" звучання.

Номер "95 Кварталу" про Скадовськ (фото: скріншот)

Зокрема, на запитання про те, чому раніше говорила російською, героїня пояснює, що вона "сіСькадовська!"(зі Скадовська) та все життя "разговорювала на росіянському язику".

У відповідь на жарт мер Скадовська закликав режисерів "Кварталу 95" попросити вибачення перед українцями.

Головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала на "1+1" скаргу до Комісії з журналістської етики.

Зрештою, у медіахолдингу "1+1 media" попросили вибачення у глядачів та пообіцяли видалити уривок з мережі.