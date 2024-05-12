"Масовий продукт". Відомий комік пояснив, що не так із гумором “Кварталу 95”

За час повномасштабної війни “Квартал 95” неодноразово потрапляв у різні скандали , і здебільшого через невдалі жарти на сцені. Однак український комік Іван Люлєнов пояснив, чому це відбувається з популярним раніше шоу.

Свою думку він висловив в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Що не так із "Кварталом 95"

Іван каже, що проблема є доволі глибокою, оскільки гумор “Кварталу” - це масовий продукт. Крім того, нею більше не завідує Володимир Зеленський.

“Він був дотичний до кожного процесу: від написання до постановки жарту на сцені. Зараз він президент, і такої людини там немає. Це закономірно, що є турбулентна зона, кризовий момент”, - пояснює Люлєнов.

Він припускає, що “кварталівці” пройдуть цей період, якщо знайдуть інший напрямок, оновлять колектив молодими людьми тощо. Водночас він переконаний, що якщо в них не вийде змінитися, все одно з’явиться інше шоу.

“Це система, вибудована протягом років. Вийде в них пустити молоду кров і перебудуватися - буде круто. Але це не тільки біле та чорне, це буде трансформація. Або це буде “Квартал 2.0” з новим молодіжним продуктом, або його не буде існувати, і вони будуть займатися серіалами, кіно тощо”, - вважає артист.

Нещодавній скандал Кварталу 95 з ТЦК

Нещодавно студію "Квартал 95" знову піддали критиці за комедійний номер.

Цього разу він був присвячений начальнику Рівненського ТЦК, Олександру Ярмошевичу, який опинився в центрі скандалу після того, як відео з камер спостереження показали, як він цілується з різними жінками-колегами на робочому місці.

В останньому випуску, що вийшов 5 травня, була сценка під назвою "Начальник Рівненського ТЦК ховається від російських шпигунів".

"Квартал" потрапив у скандал через номер про начальника Рівненського ТЦК (скріншот з відео)

У ній актриси, які грають співробітниць ТЦК, інформували нову колегу про "правила" колективу.

За твердженнями жінок, їхній начальник нібито використовував поцілунки для шифрування від російських спецслужб.

"Шифр" був названий "ДПО" - "дружні поцілунки-обійми".

У соцмережах багато користувачів розкритикували цей номер. Головними претензіями стало паплюження форми ЗСУ, в яку одягнені актори, та сексистські висловлювання.