Звезда "Квартала" Гатун призналась, повлиял ли скандал из-за номера о Скадовске на ее карьеру

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По словам артистки, эта история не лишила ее работы в театре и "Студии Квартал 95".

Она добавила, что никого не хотела обидеть, а эту тему обсуждать не готова, ведь она ей неприятна.

"Адекватные люди все знают, понимают. Для меня это неприятный момент в жизни. Я никого лично не хотела обидеть. В "Квартале" я дальше работаю, если бы вы этого не хотели. В театре я дальше работаю, если бы вы этого хотели", - сказала Ирина.

Ведущая также поинтересовались у Гатун, удалось ли ей как-то "убрать" свое имя из базы "Миротворца", куда ее внесли после скандала за участие в гуманитарной агрессии против Украины и публичном надругательстве над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях.

"Мне это все (внесение в "Миротворец" - ред.)... ну нельзя же такие слова говорить. Поменяем тему скандала, потому что я не хочу больше об этом говорить. У меня все нормально", - заверила юмористка.

Что известно о скандале

31 декабря 2023 года в программе "Квартал 95" на телеканале "1+1" показали юмористическую сцену, в которой изобразили переселенку из временно оккупированного россиянами Скадовска, которая переехала на Закарпатье и пытается общаться на украинском.

По сценарию, главная героиня родом из Скадовска и плохо разговаривает на украинском языке. Во время общения с закарпатцем она искажает слова, придавая им "забавное" звучание.

Номер "95 Квартала" о Скадовске (фото: скриншот)

В частности, на вопрос о том, почему раньше говорила на русском, героиня объясняет, что она "сиСкадовская!" (из Скадовска) и всю жизнь "разговорювала на русском языке".

В ответ на шутку мэр Скадовска призвал режиссеров "Квартала 95" попросить прощения перед украинцами.

Главный редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлич подала на "1+1" жалобу в Комиссию по журналистской этике.

В конце концов, в медиахолдинге "1+1 media" извинились перед зрителями и пообещали удалить отрывок из сети.