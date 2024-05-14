Зірка "Кварталу" Гатун зізналася, чи вплинув скандал через номер про Скадовськ на її кар’єру
Комедійна акторка Ірина Гатун зізналася, чи вплинув на її кар’єру скандал через невдалий номер "Вечірнього кварталу" про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар гумористки в програмі "Тур зірками".
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Зі слів артистки, ця історія не позбавила її роботи в театрі та "Студії Квартал 95".
Вона додала, що нікого не хотіла образити, а цю тему обговорювати не готова, адже вона їй неприємна.
"Адекватні люди все знають, розуміють. Для мене це неприємний момент в житті. Я нікого особисто не хотіла образити. В "Кварталі" я далі працюю, якби ви цього не хотіли. В театрі я далі працюю, якби ви цього хотіли", - сказала Ірина.
Ведуча також поцікавилися у Гатун, чи вдалося їй якось "прибрати" своє ім’я з бази "Миротворця", куди її внесли після скандалу за участь у гуманітарній агресії проти України та публічній нарузі над українськими громадянами, які перебувають на окупованих територіях.
"Мені це все (внесення в "Миротворець" - ред.)… ну не можна ж такі слова казати. Поміняємо тему скандала, бо я не хочу більше про це говорити. У мене все нормально", - запевнила гумористка.
Що відомо про скандал
31 грудня 2023 року у програмі "Квартал 95" на телеканалі "1+1" показали гумористичну сцену, в якій зобразили переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, яка переїхала на Закарпаття і намагається спілкуватися українською.
За сценарієм, головна героїня родом зі Скадовська і погано розмовляє українською мовою. Під час спілкування із закарпатцем вона перекручує слова, надаючи їм "кумедного" звучання.
Номер "95 Кварталу" про Скадовськ (фото: скріншот)
Зокрема, на запитання про те, чому раніше говорила російською, героїня пояснює, що вона "сіСькадовська!"(зі Скадовська) та все життя "разговорювала на росіянському язику".
У відповідь на жарт мер Скадовська закликав режисерів "Кварталу 95" попросити вибачення перед українцями.
Головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала на "1+1" скаргу до Комісії з журналістської етики.
Зрештою, у медіахолдингу "1+1 media" попросили вибачення у глядачів та пообіцяли видалити уривок з мережі.
Нещодавно ми писали про 5 найгучніших "воєнних" скандалів із "Кварталом 95".
Також відомий комік пояснив, що не так із гумором “Кварталу 95”.