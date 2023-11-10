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Зірка "Кухні" Кузнєцова заявила, що її чоловік-росіянин хоче взяти українське громадянство

Катерина Кузнецова розповіла про чоловіка-росіянина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка відома за роллю у серіалі "Кухня", розповіла, що її чоловік-росіянин Максим має намір взяти українське громадянство..

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова акторки в в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube.

Деталі

Цивільний чоловік артистки, російський бізнесмен Максим Аплін активно підтримує Україну та засуджує дії росіян. Разом з дружиною він публічно розповідає про звірства окупантів на території України.

За словами зірки, її чоловік хоче ще й стати українцем за паспортом.

"Він потурбується про це. Він буде, я думаю, змінювати, не думаю, а він планує це зробити. Якраз у нього зараз йдуть документи стосовно резиденції іспанської. І я думаю, що, врешті решт…Тому що, звісно, йому соромно, він переживає і всім серцем підтримує Україну", - сказала Кузнєцова.

Катерина Кузнецова з чоловіком (фото: instagram.com/katykino)

Чому акторки виїхала з Росії

Катерина Кузнецова довгі роки будувала карʼєру в РФ, проте після 24 лютого покинула країну-агресора та засудила її Путіна.

Колеги зірки вважають, що на рішення Катерини вплинув її батько - легендарний ексзахисник київського "Динамо" Олег Кузнецов. Нібито тренер юнацької збірної України провів розмову з донькою, після якої вона прийняла таке рішення.

За її словами, батьки все ж мають стосунок до того, що вона залишила Москву. Проте не тому, що вони попросили її це зробити, а тому, що акторка дуже хотіла їх побачити й переконатися в їхній безпеці.

Раніше Кузнецова розповідала про сварки з чоловіком із РФ через війну в Україні.

Також Ольга Сумська розповідала, чому досі її донька в Росії.

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