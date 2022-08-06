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Ольга Сумская рассказала, почему до сих пор ее дочка в России: "она в условиях террора"

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 14:21
Ольга Сумская рассказала, почему до сих пор ее дочка в России: "она в условиях террора" Фото: Ольга Сумская рассказала о дочери в РФ (facebook.com.osumska)
Автор: Людмила Жукова

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная до сих пор находится в России и не высказывается относительно войны на ее родине. По словам актрисы, там она живет со своим мужем и знает обо всех ужасах войны, но боится высказываться.

Об этом знаменитая актриса театра и кино рассказала в интервью Славе Демину.

Почему Антонина Паперная молчит и не уезжает из РФ

Сумская считает, что украинцы в России находятся в режиме ужасного террора и не могут высказаться. Ее дочь, в том числе.

"Я общаюсь с дочерью каждый день. Мы общаемся, я ей рассказываю, она смотрит Telegram-каналы. Те украинцы, которые находятся там, они в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Те люди, которые не могут высказаться, они находятся в режиме ужасного террора. Я не буду оправдываться, потому что я не имею права оправдывать перед украинцами свою дочь", - сказала Ольга.

Ольга Сумская рассказала, почему до сих пор ее дочка в России: &quot;она в условиях террора&quot;Сумская рассказала о дочери в России (Скриншот из видео)

"Перед горюющими матерями, потерявшими своих детей, своих мужчин, своих близких, свои дома и города. Я не буду этого делать. Но та тотальная зависимость, которая сегодня есть в России, – шаг влево, шаг вправо и все", – высказалась Сумская.

Сумской угрожают из-за дочери

Актриса также сообщила, что из-за молчания ее дочери в Москве, ей начали поступать угрозы.

Ольга Сумская рассказала, почему до сих пор ее дочка в России: &quot;она в условиях террора&quot;Антонина Паперная с мужем-россиянином (фото: ok-magazine.ru)

Кстати, исполнительница роли "Роксоланы" рассказала о подруге-россиянке, которая осталась без работы из-за своей антивоенной позиции.

"Я общаюсь со своей близкой подругой, это очень известный человек там, композитор. Она отказалась от каких-либо работ. Она безработная, потому что не поддержала политику своих коллег, выходящих с буквой "Z" на каждые фестивали и на все программы. Это люди, которые за большие деньги не хотят ничего видеть и слышать. Они сошли с ума. Это даже не зомби. Представляете степень цинизма, когда люди за деньги, зная, что здесь море крови, поддерживают этот режим", – поделилась артистка.

Как мы ранее писали, Ольга Сумская ранее говорила, почему ее дочь не уезжает из России.

Также мы сообщали, Ольга Сумская сообщила трагическую новость. У нее умерла мать - Анна Ивановна Сумская.

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Ольга Сумская
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