Звезда "Кухні" Кузнецова заявила, что ее муж-россиянин хочет взять украинское гражданство

Детали

Гражданский мужчина артистки, российский бизнесмен Максим Аплин активно поддерживает Украину и осуждает действия россиян. Вместе с женой он публично рассказывает о зверствах оккупантов на территории Украины.

По словам звезды, ее муж хочет стать украинцем по паспорту.

"Он позаботится об этом. Он будет, я думаю, менять, не думаю, а он планирует это сделать. Как раз у него сейчас идут документы по резиденции испанской. И я думаю, что в конце концов… Потому что, конечно, ему стыдно, он переживает и всем сердцем поддерживает Украину", - сказала Кузнецова.

Екатерина Кузнецова с мужем (фото: instagram.com/katykino)

Почему актрисы уехала из России

Екатерина Кузнецова долгие годы строила карьеру в РФ, однако после 24 февраля покинула страну-агрессора и осудила Путина.

Коллеги звезды считают, что на решение Екатерины повлиял ее отец - легендарный эксзащитник киевского "Динамо" Олег Кузнецов. Якобы тренер юношеской сборной Украины провел разговор с дочерью, после которой она приняла решение.

По ее словам, родители все имеют отношение к тому, что она покинула Москву. Однако не потому, что они попросили ее это сделать, а потому, что актриса очень хотела их увидеть и убедиться в их безопасности.