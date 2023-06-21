"Мене це бісить": зірка серіалу "Кухня" розповіла про сварки з чоловіком із РФ через війну в Україні

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка відома за роллю у серіалі "Кухня", розповіла про сварки з цивільним чоловіком-росіянином, бізнесменом Максимом. Вона зазначила, непорозуміння виникають через війну в Україні, яку розпочала Росія.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube.

Чому виникають сварки

Знаменитість розповіла, що причиною непорозумінь стають так звані "хороші росіяни", які не підтримують розв'язану Росією війну в Україні. Катерина переконана, що таких немає. Однак цивільний чоловік Кузнєцової з нею не погоджується.

"У нас навіть зараз відбуваються скандали через те, що в нього там є якісь друзі. І він каже: "Ой, там той поїхав туди". А я кажу: "Ну зрозуміло, зараз там буде відсиджуватися. Всі хочуть змінити режим, але десь спостерігати зі сторони". Мене це бісить, і ми з ним починаємо через це сваритися", - розповіла акторка.

Катерина Кузнєцова (скриншот)

Знаменитість наголосила, що зазвичай бойфренд перепрошує, адже розуміє, чому в його коханої таке ставлення до росіян.

"Він завжди перепрошує і каже, що мене розуміє", - поділилася вона.

Окрім того, цивільний чоловік акторки ще 2017 року розумів, що коїться у його країні. Він планував задовго до початку повномасштабної війни в Україні виїхати з країни-агресорки, однак акторка була проти, адже мала там працювати.

"Він від 2017 року був шокований всім тим, що відбувається там. Якби я не сказала, що в мене робота, ми б, напевно, там і не жили. Але у мене була робота, контракти і я хотіла бути реалізованою", - розповіла Катерина.

Чи пропонують зараз працювати в Росії

За словами акторки, навіть після того, як вона заявила про свою позицію, їй досі пишуть та пропонують знятись у російському кіно.

"Тобто зараз мали бути 3 частина "Родком 3", я знімалась там. Мені дуже подобається, коли мені надсилають повідомлення "А що там Кузнецова, що з нею відбувається?" - каже вона.

До того ж дуже часто знаменитість запрошують на розважальні російські програми. Акторка каже, що у Росії думають, що вона все ще повернеться і буде зніматись у фільмах.

Катерина Кузнєцова з цивільним чоловіком (instagram.com/katykino)